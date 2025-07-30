Венчание в 103 года! Уникальная история супругов из Староконстантинова

В храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ произошло необычное и трогательное событие — церковный обряд венчания осуществила пара, которая вместе уже 72 года. Ивану — 103, его жене Нине — 92. И несмотря на почтенный возраст, они с улыбками и теплом в глазах предстали перед алтарем, чтобы скрепить свои отношения духовно. Их историю рассказало издание Старкон.city. Как проходило венчание Супруги, ставшие настоящим символом верности, провели десятилетия вместе, сохраняя тепло, любовь и поддержку друг друга. Иван Чайка – почетный гражданин города, а теперь и пример крепкого брака для всей общины. В храме не скрывали эмоций — священники, семья и неравнодушные жители города с трепетом наблюдали за венчанием пары, которая, несмотря на возраст, доказала: настоящие чувства не стареют. Читать по теме Поздравления с венчанием: вдохновенные строки для молодоженов Читай искренние поздравления в прозе и в стихах с венчанием молодоженов, которые подойдут для открыток и тостов – в нашем материале. Настоятель храма, Игумен Лаврентий, который проводил церемонию, подчеркнул, что любовь, верность и взаимоуважение — это то, что выдерживает испытание временем. Во время церемонии в храме царила особая атмосфера.— Жизнь меняет нас всех — наши мысли, желания, но если два человека сумели сохранить любовь, уважение и взаимопонимание – это настоящее чудо и пример для всех нас, — сказал священник. Фото: Старкон.city. Само решение повенчаться спустя 72 года после свадьбы супруги объясняют просто: они хотели духовно завершить важный путь. Говорят — сделали это не для пиара, а для души. Узнай перечень всех годовщин свадеб, и что стоит выбрать в подарок по этому случаю. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: свадьба, Жизненные истории, Украина, Хмельницкий Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter