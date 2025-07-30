Венчание в 103 года! Уникальная история супругов из Староконстантинова

В храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ произошло необычное и трогательное событие — церковный обряд венчания осуществила пара, которая вместе уже 72 года.

Ивану — 103, его жене Нине — 92. И несмотря на почтенный возраст, они с улыбками и теплом в глазах предстали перед алтарем, чтобы скрепить свои отношения духовно.

Их историю рассказало издание Старкон.city.

Как проходило венчание

Супруги, ставшие настоящим символом верности, провели десятилетия вместе, сохраняя тепло, любовь и поддержку друг друга. Иван Чайка – почетный гражданин города, а теперь и пример крепкого брака для всей общины.

В храме не скрывали эмоций — священники, семья и неравнодушные жители города с трепетом наблюдали за венчанием пары, которая, несмотря на возраст, доказала: настоящие чувства не стареют.

Настоятель храма, Игумен Лаврентий, который проводил церемонию, подчеркнул, что любовь, верность и взаимоуважение — это то, что выдерживает испытание временем. Во время церемонии в храме царила особая атмосфера.

— Жизнь меняет нас всех — наши мысли, желания, но если два человека сумели сохранить любовь, уважение и взаимопонимание – это настоящее чудо и пример для всех нас, — сказал священник.

Само решение повенчаться спустя 72 года после свадьбы супруги объясняют просто: они хотели духовно завершить важный путь. Говорят — сделали это не для пиара, а для души.

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