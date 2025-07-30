Вінчання у 103 роки! Унікальна історія подружжя зі Старокостянтинова

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ відбулася незвичайна та зворушлива подія — церковний обряд вінчання здійснило подружжя, яке разом уже 72 роки.

Івану — 103, його дружині Ніні — 92. І попри поважний вік, вони з усмішками та теплом в очах стали перед вівтарем, аби скріпити свої стосунки духовно.

Їхню історію розповіло видання Старкон.city

Як проходило вінчання

Подружжя, яке стало справжнім символом вірності, провело десятиліття разом, зберігаючи тепло, любов і підтримку одне одного. Іван Чайка — почесний громадянин міста, а тепер і приклад міцного шлюбу для цілої громади.

У храмі не приховували емоцій — священники, родина та небайдужі жителі міста з трепетом спостерігали за вінчанням пари, яка, попри вік, довела: справжні почуття не старіють.

Настоятель храму, Ігумен Лаврентій, який проводив церемонію наголосив, що любов, вірність і взаємоповага — це те, що витримує випробування часом.

Під час церемонії у храмі панувала особлива атмосфера.

— Життя змінює нас усіх — наші думки, бажання, але якщо двоє людей зуміли зберегти любов, повагу та взаєморозуміння – це справжнє диво і приклад для всіх нас, — сказав священник.

Саме рішення повінчатися через 72 роки після весілля подружжя пояснює просто, вони хотіли духовно завершити важливий шлях. Кажуть – зробили це не для піару, а для душі.

Головне фото: Старкон. city

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