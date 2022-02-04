От покоя Адриатики до сокровищ Северной Африки — лучшие направления для путешествия наедине

Почему люди боятся одиночества? Иногда провести время наедине с собой очень полезно. Путешествуя, мы познаем мир. А путешествуя соло, исследуем уголки своей души.

Мы собрали подборку идеальных мест для безопасного самостоятельного путешествия.

Дубровник, Хорватия

Жемчужина Адриатики Хорватия — довольно популярное туристическое место летом. Круизные лайнеры причаливают к берегам, чтобы заполнить своими пассажирами узкие булыжные улочки. Для чего тебе это?

Приезжай в марте или октябре, когда погода ласковая, а рестораны и кафе открывают свои двери только тебе.

Пройдись городскими стенами, покатайся паромом среди других островов. Хорватия подарит тебе настоящую роскошь — изысканные вина, сыры, морепродукты, а самое главное — спокойствие.

Почему существует фраза “после отдыха нужен еще один отдых”? Пожалуй, потому что для многих путешествие — это постоянная погоня, чтобы посетить больше мест, попробовать все и сразу.

Сбавь темп. Утром прогуливайся тихим аква-зеленым берегом, а вечером радуйся жизни в местном заведении. И ничего не планируй! Ты никогда больше не захочешь путешествовать, обремененный кем-то другим.

Шефшауэн, Марокко

Благодаря политической стабильности и жесткому законодательству марокканцы очень законопослушны. Именно в Марокко ты можешь быть не игроком, а созерцателем.

Будь фотографом, будь художником! Каждый пейзаж — это картина. Благодаря своим голубым зданиям Шефшауэн привлекает всех любителей инстаграмных фото, а дружелюбные марокканцы действительно гордятся красотами своей страны.

Благодаря тому, что в средние века Марокко был закрытой страной для иноверцев (а большинство марокканцев исповедуют ислам), эти края смогли сохранить свой первозданный образ.

Марокко удивляет цветами. От всех возможных оттенков голубого в Шефшауэне до марсианского красного и коричневого на пляже Легзира в небольшом одноименном поселении.

Пока здесь нет цепочек дорогих отелей и туристов не так много. Поэтому спеши насладиться сокровищами Северной Африки.

Бали, Индонезия

Недаром Бали называют островом просветленных. Здесь можно попробовать духовные практики и найти свой путь, потерянный в суете больших городов.

Вспомни только книгу и фильм Ешь, молись, люби, где главная героиня отправляется в соло тремя странами, одна из которых Индонезия, чтобы духовно переродиться после развода и разочарования в личном счастье.

В Убуд приезжают, чтобы погрузиться в йогу и медитацию. Город, окруженный тропическими лесами и рисовыми террасами, стал убежищем для индуистских храмов и святилищ.

Севилья, Испания

Когда путешествуешь с друзьями, то ощутить реальную жизнь местных жителей почти невозможно. Твое окружение будет поддерживать привычный для вас образ жизни, и это будет мешать новому месту раскрыться.

Юг Испании славится своей игривой натурой, гостеприимной и веселой душой. Да, языковой барьер будет, но кого это волнует, когда вокруг бурлит жизнь?

Тебе не нужно даже планировать маршрут и искать что-нибудь интересное. Оно само тебя найдет, как только высунешь нос во двор.

На одной улице проходит импровизированное шоу фламенко, на другой — все, от мала до велика, болеют за любимую футбольную команду в пивном баре.

А если хочешь действительно повеселиться, приезжай на Севильскую апрельскую ярмарку Feria de Abril. Тогда целую неделю горожане танцуют, выпивают и наряжаются в одежду 19-го века.

Тебе нужно только открыть сердце людям, и ты с легкостью найдешь замечательную компанию коренных испанцев.

Париж, Франция

Что делает в списке мест для одиноких путешественников самый романтичный город планеты? Согласись, в медовый месяц влюбленным парам не до созерцания шедевров искусства.

Даже если молодожены зайдут в Лувр, то больше чем на пару часов их не хватит. Именно поэтому в Париж нужно вернуться одному, чтобы эгоистично ходить по лучшим музеям мира в собственном темпе.

Иногда бывает, что какая-нибудь картина или экспонат зацепит тебя до глубины души, ты хочешь сесть на диван рядом и погрузиться в свои чувства и мысли. Но нет.

Друзья начнут чмокать и скучать или энергичный гид будет подгонять воображаемым кнутом, потому что из-за тебя вся группа туристов обречена остаться без обеда.

Однако в этот раз все будет по-другому. Никто не помешает твоему сеансу медитации в музеях Родена, Пикассо, Виктора Гюго и Оноре де Бальзака.

Самый удобный, а иногда единственный способ добраться до этих мест — долететь. По статистике, самолет — самый безопасный вид транспорта.

Но в случае падения он может погубить сотни жизней. Читай, что делать при падении самолета.