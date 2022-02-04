Від спокою Адріатики до скарбів Північної Африки — найкращі напрямки для подорожі наодинці

Чому люди бояться самотності? Інколи провести час наодинці з собою дуже корисно. Подорожуючи, ми пізнаємо світ. А подорожуючи соло, досліджуємо куточки своєї душі.

Ми зібрали добірку ідеальних місць для безпечної самостійної подорожі.

Дубровник, Хорватія

Перлина Адріатики Хорватія — досить популярне туристичне місце влітку. Круїзні лайнери причалюють до берегів, щоб заповнити своїми пасажирами вузькі бруковані вулички. Навіщо тобі це?

Приїдь у березні або жовтні, коли погода ласкава, а ресторани та кафе відчиняють свої двері лише для тебе.

Пройдися міськими мурованими стінами, покатайся поромом поміж інших островів. Хорватія подарує тобі справжню розкіш — вишукані вина, сири, морепродукти, а найголовніше — спокій.

Чому існує фраза “після відпочинку потрібен ще один відпочинок”? Мабуть, тому що для багатьох подорож — це постійна гонитва, щоб відвідати більше місць, спробувати все й одразу.

Стиш темп. Зранку прогулюйся тихим аква-зеленим берегом, а ввечері смакуй життя у місцевому закладі. І нічого не плануй! Ти ніколи більше не захочеш подорожувати, обтяжений/-а кимось іншим.

Шефшауен, Марокко

Завдяки політичній стабільності та жорсткому законодавству марокканці дуже законослухняні. Саме у Марокко ти можеш бути не гравцем, а споглядачем.

Будь фотографом, будь митцем! Кожен пейзаж — це картина. Завдяки своїм блакитним будівлям Шефшауен зваблює усіх любителів інстаграмних фото, а доброзичливі марокканці дійсно пишаються принадами своєї країни.

Завдяки тому, що у середні віки Марокко був закритою країною для іновірців (а більшість марокканців сповідують іслам), ці краї змогли зберегти свій первозданний образ.

Марокко дивує кольорами. Від усіх можливих відтінків блакитного у Шефшауені до марсіанського червоного та коричневого на пляжі Легзіра у невеличкому однойменному поселенні.

Поки що тут немає ланцюжків дорогих готелів і туристів не так багато. Тому поспішай насолодитися скарбами Північної Африки.

Балі, Індонезія

Недаремно Балі називають островом просвітлених. Тут можна спробувати духовні практики та віднайти свій шлях, загублений у метушні великих міст.

Згадай лише книгу та фільм Їж, молись, кохай, де головна героїня вирушає у соло трьома країнами, одна з яких Індонезія, щоб духовно переродитися після розлучення й зневіри в особистому щасті.

В Убуд приїжджають, щоб зануритися в йогу та медитацію. Місто, оточене тропічними лісами та рисовими терасами, стало прихистком для індуїстських храмів та святилищ.

Севілья, Іспанія

Коли подорожуєш з друзями, то відчути реальне життя місцевих майже неможливо. Твоє оточення підтримуватиме звичний для вас стиль життя, і це заважатиме новому місцю розкритися.

Південь Іспанії славиться своєю грайливою натурою, гостинною та веселою душею. Так, мовний бар’єр буде, але кого це турбує, коли навколо бурлить життя?

Тобі не треба навіть планувати маршрут та шукати щось цікавеньке. Воно саме тебе знайде, щойно висунеш носа надвір.

На одній вулиці проходить імпровізоване шоу фламенко, на іншій всі, від малого до старого, вболівають за улюблену футбольну команду в пивному барі.

А якщо хочеш справді повеселитися, приїжджай на Севільський квітневий ярмарок Feria de Abril. Тоді цілий тиждень містяни танцюють, випивають та вбираються в одяг 19-го століття.

Тобі потрібно лише відкрити серце до людей, і ти з легкістю знайдеш чудову компанію корінних іспанців.

Париж, Франція

Що робить у списку місць для самотніх мандрівників це найромантичніше місто планети? Погодься, у медовому місяці закоханим парам не до споглядання шедеврів мистецтва.

Навіть якщо молодята зайдуть у Лувр, то більше ніж на кілька годин їх не вистачить. Саме тому в Париж потрібно повернутися наодинці, щоб егоїстично ходити найкращими музеями світу у власному темпі.

Іноді буває, що якась картина чи експонат зачепить тебе до глибини душі, ти хочеш сісти на диванчик поруч і зануритися у свої почуття та думки. Але ні.

Друзі почнуть цмокати й нудитися або ж енергійний гід підганятиме уявним батогом, бо через тебе вся група туристів приречена залишитися без обіду.

Проте цього разу все буде інакше. Ніхто не завадить твоєму сеансу медитації у музеях Родена, Пікассо, Віктора Гюго та Оноре де Бальзака.

Найзручніший, а подекуди єдиний спосіб дістатися цих місць — долетіти. За статистикою, літак — найбезпечніший вид транспорту.

Але у разі падіння він може згубити сотні життів. Читай, що робити при падінні літака.