Где отдохнуть в Моршине 2026: какие источники в городе и что они лечат

Моршин остается одним из ключевых бальнеологических центров Украины, привлекая тысячи отдыхающих благодаря своим уникальным минеральным источникам и спокойной атмосфере города Прикарпатья. Читай в материале об отдыхе в Моршине 2026 и где можно насладиться природой в этом городе.

Отдых в Моршине 2026: куда можно сходить

Лечащие воды Моршина

Главным богатством курорта являются его минеральные воды, по своим лечебным свойствам не имеющие аналогов в Европе. Медицинские центры Моршина предлагают комплексные программы, основываясь на трех основных источниках:

Источник №1 является эффективным при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта с пониженной кислотностью. Оно способствует восстановлению слизистой оболочки и улучшению пищеварения.

Источник №6 в свою очередь имеет высокую концентрацию сульфатов магния и калия. Оно незаменимо для лечения печени, желчевыводящих путей, а также при нарушениях обмена веществ и сахарном диабете.

Источник №4: вода с низкой минерализацией, используемая в качестве лечебной столовой воды. Она идеально подходит для очищения организма, лечения мочекаменной болезни и поддержания водного баланса.

Что посмотреть в Моршине

Моршин предлагает широкий выбор локаций для проживания, что позволяет выбрать вариант под любой бюджет, в частности, заведения сети Моршинкурорт, которые остаются самыми популярными для тех, кто стремится получить полный пакет услуг: проживание, диетическое питание и медицинские процедуры в одном месте.

Отдых в Моршине — это не только процедура, но и возможность насладиться природой и историей региона. Среди таких мест — Центральный парк и бювет Грибок — эти места являются главными визитками города, где приятно гулять по сосновым аллеям и кормить ручных белок.

Также можно пройти к Моршинскому озеру, которое расположено в лесопарковой зоне, а также оборудовано зонами для отдыха и рыбалки. Благодаря удобному расположению, из Моршина легко добраться до Скал Довбуша, средневековой крепости Тустань или отправиться на прогулку в городок Стрый и водопады в Сколевских Бескидах.

отдых в моршине / 3 Фотографии

Фото: Вікіпедія.

Отдых в Моршине 2026 год: цены

Стоимость отдыха зависит от сезона и уровня комфорта. По состоянию на январь-февраль 2026 цены выглядят следующим образом:

Эконом-вариант: от 800–1200 грн в сутки за комнату.

Стандартный пакет в санатории: от 1800–2600 грн в сутки (проживание + 3-разовое питание + базовое лечение).

Премиум-гостиница: от 3500 грн в сутки за номер с завтраком.

Курсовка для лечения (диагностика + набор процедур без проживания) будет стоить в среднем от 600 до 900 грн в день.

Раньше мы писали, где отдохнуть в Микуличине зимой — читай в материале, куда можно сходить и насладиться природными богатствами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!