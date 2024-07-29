До +46! В какие страны Европы лучше не ехать на отдых из-за жары и чего ждать в Украине

Лето 2024 запомнится украинцам и человечеству в целом как одно из самых жарких за последние годы. В частности, кое-где столбики термометра били все известные рекорды! В то же время синоптики предупредили туристов, желающих посетить Европу, о сильной жаре.

Где ждать новой волны жары и в каких странах возможны температурные рекорды, рассказали в издании Metro, а мы пересказываем тебе самое интересное.

Также смотри, какой прогноз погоды в Украине на ближайшее время.

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Прогноз погоды 29 июля-4 августа: в Европе будет жарко

Как сообщили синоптики изданию Metro, рекордно высокие температуры, которые кое-где держались в течение нескольких недель, препятствуют туристическому сезону в некоторых странах.

В частности, в течение этой недели о волне жары предупредили туристов, отправляющихся на восток Европы.

О жаре до +46 известно в Марокко, Португалии и Испании, в Италии, Турции и Греции людей просят не выходить на улицу!

Из-за риска для здоровья человека, власти стран призывают граждан заботиться об увлажнении и предупредили о высокой вероятности лесных пожаров.

Так, в Португалии всего в чуть более 30 км от Лиссабона, в курортном районе Кашкайш вспыхнули лесные пожары. Температура воздуха там поднялась до 37ºС, а ветер распространяет огонь. Некоторые из местных эвакуировались самостоятельно.

В элитном курортном городе Марбелья, Испания, уже загорелся большой пожар из-за экстремально высоких температур.

В Италии температурные показатели спустились до +38, там людей старшего возраста призывали вообще не выходить на улицу из-за жары. Греция переживает сильнейшую угрозу лесных пожаров за два десятилетия, а уровень некоторых водохранилищ достиг самого низкого показателя за десять лет. В Турции температура остается на уровне +30ºС.

А вот в Северной Македонии до сих пор бушуют лесные пожары, из-за чего по стране неделю назад объявили кризисное положение на месяц.

Распространяются пожары и по Болгарии, а в Албании их наконец-то смогли потушить.

Читать по теме Какая будет погода в августе 2024, и ждать ли украинцам аномальную жару Какой будет погода в августе 2024 года в Украине и стоит ли опасаться нового витка аномальной жары — читай в материале

Погода в Украине на неделю

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 июля 2024 (понедельник), Украину посетит временное похолодание с дождями и грозами.

— 29 июля в большинстве областей Украины в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный северо-западный ветер, к штормовым порывам 15-20 метров в секунду.

Во многих областях Украины жара упадет, ожидается в западных областях от +20 до +25 градусов, на севере, в центральных областях и в Харьковской области от +24 до +29 градусов.

В южной части и на юго-востоке жара до +35 градусов, однако во вторник даже в этих регионах температура воздуха снизится до +27…+29 градусов.

В Киеве в понедельник предполагается сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду! — рассказала синоптик.

Из-за таких высоких температур у многих людей начала болеть голова. Действительно ли от жары болит голова и что делать в таком случае, читай в другом материале.

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