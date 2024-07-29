До +46! В які країни Європи краще не їхати на відпочинок через спеку і чого чекати в Україні

Літо 2024 року запамʼятається українцям та людству в цілому як одне із найспекотніших за останні роки. Зокрема, подекуди температурні стовпчики били всі відомі рекорди! Водночас синоптики попередили туристів, які бажають відвідати Європу, про сильну спеку.

Де чекати нової хвилі сильної спеки та в яких країнах можливі температурні рекорди, розповіли у виданні Metro, а ми переповідаємо тобі найцікавіше.

Також дивись, який прогноз погоди в Україні на найближчий час.

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Прогноз погоди 29 липня-4 серпня: у Європі буде спекотно

Як повідомили синоптики виданню Metro, рекордно високі температури, що подекуди тримаються протягом кількох тижнів, перешкоджають туристичному сезону у деяких країнах.

Зокрема, протягом цього тижня про хвилю спеки попередили туристів, які вирушають на схід Європи.

Про спеку до +46 відомо у Марокко, Португалії та Іспанії, в Італії, Туреччині та Греції людей просять не виходити на вулицю!

Через ризик для здоровʼя людини, влада країн закликає громадян дбати про зволоження та попередила про високу ймовірність лісових пожеж.

Так, в Португалії всього за трохи більше як 30 км від Лісабона, у курортному районі Кашкайш спалахнули лісові пожежі. Температура повітря там піднялася до 37ºС, а вітер поширює вогонь. Дехто з місцевих евакуювався самостійно.

В елітному курортному місті Марбелья, Іспанія, вже спалахувала велика пожежа через екстремально високі температури.

В Італії температурні показники спустилися до +38, там людей старшого віку закликали взагалі не виходити на вулицю через спеку. Греція переживає найсильнішу загрозу лісових пожеж за два десятиліття, а рівень деяких водосховищ сягнув найнижчого рівня за десять років. У Туреччині температура залишається на рівні +30ºС.

А от у Північній Македонії й досі вирують лісові пожежі, через що по країні тиждень тому оголосили кризовий стан на місяць.

Ширяться пожежі й по Болгарії, а в Албанії їх нарешті змогли загасити.

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Погода в Україні на тиждень

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 29 липня 2024 року (понеділок), в Україну завітає тимчасове похолодання з дощами та грозами.

— 29 липня в більшості областей України внаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

В багатьох областях України спека впаде, очікується в західних областях від +20 до +25 градусів, на півночі, у центральних областях та на Харківщині від +24 до +29 градусів.

У південній частині та на південному сході — спека до +35 градусів, проте у вівторок навіть в цих регіонах температура повітря знизиться до +27…+29 градусів.

У Києві в понеділок передбачається сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду! — розповіла синоптикиня.

Через такі високі температури у багатьох людей почала боліти голова. Чи дійсно від спеки болить голова і що робити у такому випадку, читай в іншому матеріалі.

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