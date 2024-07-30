Якою буде погода у серпні 2024, і чи чекати українцям на аномальну спеку

Спека в Україні б’є температурні рекорди, й наша погода тепер мало чим відрізняється від, приміром, курортної Іспанії. Чи чекати нових шалених температур, і якою буде погода у серпні 2024 року — читай у матеріалі.

Глобальне потепління перестає бути абстрактною науковою думкою, а перетворюється на повсякденну реальність. На жаль, зайві градуси не є причиною для додаткової відпустки, тож більшості з нас доводиться працювати у спеку і сподіватися, що колись вона минеться.

Прогноз погоди на серпень 2024: кому засмагати, а кому діставати парасольки

Чого чекати від погоди у серпні 2024 року — ми зібрали для тебе дані на основі прогнозів порталу Meteoprog.

За його даними, останній місяць літа в Україні буде помірно спекотним, переважно посушливим, з доволі високими нічними температурами. Опади передбачаються частіше короткочасні, без затяжних періодів проливних дощів.

Погода у серпні 2024 на Півночі країни, на Чернігівщині:

Перші два тижні збережеться спекотна погода в температурному діапазоні від +29 до +27. З 15 серпня вона поступово знижуватиметься і сягне 23 градусів тепла наприкінці літа.

Проте ночі нарешті принесуть бажаний відпочинок від задухи та виснажливого тепла: триматиметься прохолода на рівні 17-13 градусів.

Щодо опадів — їх майже не передбачається, дощі йтимуть лише кілька днів, хоча хмари час від часу й накриватимуть небо.

Прогноз на серпень для Півдня країни, Миколаївщини:

Увесь місяць зберігатиметься дуже спекотна погода: від +33 до +28, тож для тих, хто планує провести там відпустку, регіон обіцяє балувати сонцем і дарувати засмагу не гіршу, ніж в омріяній багатьма Туреччині.

Лише кілька вихідних обіцяють бути похмурими, але навряд чи варто чекати від них дощу. Серпень прогнозується посушливим.

Вночі буде тепло, і лише на останньому тижні місяця температура впаде до 17 градусів прохолоди.

На Заході країни, у Львівській області, прогнозують у серпні 2024 року:

На Заході традиційно буде хмарно, але без сильних дощів. Перші два тижні будуть по-справжньому літніми, з температурою 26-27 градусів тепла. А от у другій та третій декадах місяця повітря стане приємно комфортним: 23-25 тепла, буде хмарно, тож парасолька точно стане у пригоді.

Для нічних прогулянок варто запастися теплим светром чи легкою курткою: триматимуться збадьорюючі 12-15 градусів тепла.

На Сході країни, на Харківщині, за прогнозами синоптиків у серпні:

Погода у серпні на Харківщині обіцяє не лякати температурними рекордами, як це сталося у липні. Середина місяця принесе чимало хмарних днів, а ночі будуть доволі прохолодними: від +17 до +14 градусів.

Прогноз погоди на серпень 2024 у Києві:

У Києві перша половина місяця навряд чи спонукатиме до активної праці, працівники офісів мріятимуть про прохолодні куточки Гідропарку. В середньому температура триматиметься на межі +28 – +26, хоча розпечений сонцем асфальт може додати іще зайвих градусів.

Але і навіть ближче до вересня температура лишатиметься по-справжньому літньою, +25, +23 градуси, а вночі від +17 до +13. Хмарки навідуватимуться часто, тож можна чекати на дощі.

Раніше ми розповідали, як боротися зі спекою вдома та на вулиці й дали конкретні поради.

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