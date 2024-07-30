Какая будет погода в августе 2024, и ждать ли украинцам аномальную жару

Жара в Украине бьет температурные рекорды и наша погода теперь мало чем отличается от, к примеру, курортной Испании. Ждать ли новых безумных температур, и какой будет погода в августе 2024 года — читай в материале.

Глобальное потепление перестает быть абстрактным научным мнением, а превращается в повседневную реальность. К сожалению, лишние градусы не служат причиной для дополнительного отпуска, поэтому большинству из нас приходится работать в жару и надеяться, что когда-нибудь она пройдет.

Прогноз погоды на август 2024: кому загорать, а кому доставать зонтики

Чего ждать от погоды в августе 2024 года — мы собрали для тебя данные на основе прогнозов портала Meteoprog.

По его данным, последний месяц лета в Украине будет умеренно жарким, преимущественно засушливым, с достаточно высокими ночными температурами. Осадки предполагаются чаще кратковременные, без затяжных периодов проливных дождей.

Погода в августе 2024 года на Севере страны, на Черниговщине:

Первые две недели сохранится жаркая погода в температурном диапазоне от +29 до +27. С 15 августа она будет постепенно снижаться и достигнет 23 градусов тепла в конце лета.

Однако ночи наконец-то принесут желаемый отдых от удушья и изнурительного тепла: будет держаться прохлада на уровне 17-13 градусов.

Что касается осадков — их почти не предполагается, дожди будут идти всего несколько дней, хотя облака и будут время от времени накрывать небо.

Прогноз на август для Юга страны, Николаевской области:

Весь месяц будет сохраняться очень жаркая погода: от +33 до +28 — для тех, кто планирует провести там отпуск, регион обещает баловать солнцем и дарить загар не хуже, чем в любимой многими Турции.

Лишь несколько выходных обещают быть хмурыми, но вряд ли стоит ждать от них дождя. Август прогнозируется засушливым.

Ночью будет тепло, и только на последней неделе месяца температура упадет до 17 градусов прохлады.

На Западе страны, во Львовской области, прогнозируют в августе 2024 года:

На Западе традиционно небо затянет облаками, но без сильных дождей. Первые две недели будут по-настоящему летними, с температурой 26-27 градусов тепла. А вот во второй и третьей декадах месяца воздух станет приятно комфортным: 23-25 ​​тепла, будет облачно, так что зонтик точно пригодится.

Для ночных прогулок стоит запастись теплым свитером или легкой курткой: будут держаться бодрящие 12-15 градусов тепла.

На Востоке страны, в Харьковской области, по прогнозам синоптиков в августе:

Погода в августе в Харьковской области обещает не пугать температурными рекордами, как это произошло в июле. Середина месяца принесет немало облачных дней, а ночи будут довольно прохладными: от +17 до +14 градусов.

Прогноз погоды на август 2024 в Киеве:

В Киеве первая половина месяца вряд ли будет побуждать к активному труду, и сотрудники офисов будут мечтать о прохладных уголках Гидропарка. В среднем температура будет держаться на грани +28 – +26, хотя раскаленный солнцем асфальт может добавить лишних градусов.

Но даже ближе к сентябрю температура будет оставаться по-настоящему летней, +25, +23 градуса, а ночью от +17 до +13. Часто будет облачно, так что можно ожидать дождей.

Раньше мы рассказывали, как бороться с жарой дома и на улице и дали конкретные советы.

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