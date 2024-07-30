Какая будет погода в августе 2024, и ждать ли украинцам аномальную жару

Ольга Петухова 30 июля 2024, 15:00
Какая будет погода в августе 2024, и ждать ли украинцам аномальную жару

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