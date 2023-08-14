Страна, в которой продолжается лето! Какой будет погода в Греции в сентябре 2023 года

Греция — это одна из стран Балканского полуострова, расположенная на юге и славится своей богатой историей, морем и приятным климатом. И если в Украине в сентябре уже нужно надевать кофты по вечерам, то в Греции сентябрь — четвертый месяц лета. Поэтому о том, какая погода в Греции в сентябре – читай далее в материале.

Какая погода в Греции в сентябре

В сентябре в Греции обычно наступает приятный и мягкий погодный период, который создает идеальные условия для отдыха. Температура воздуха и воды постепенно уменьшается, но все еще остается комфортной для отдыха на пляже и активных видов развлечений.

В среднем, температура воздуха в Греции в сентябре колеблется от 25°C до 30°C днем, и может снижаться до 18°C — 22°C ночью.

Касательно температуры воды в море — то в сентябре она составляет в среднем +25°C.

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Такая теплая дневная температура позволяет наслаждаться солнечными днями без солнечной жары, которая нередко бывает летом.

Также стоит отметить, что сентябрь — сезон снижения туристической активности, поэтому людей на пляжах и в туристических местах немного. Это может быть идеальным временем для тех, кто любит более спокойный и частный отдых.

Сентябрь — это прекрасный месяц для посещения Греции. Там ты можешь наслаждаться прекрасной погодой, красивыми пляжами, традиционной греческой кухней и культурными достопримечательностями, при этом избегая большого наплыва туристов, который характерен для летнего сезона.

Какая погода будет в Греции в сентябре: что передают синоптики

Погода в Афинах в сентябре

Мы подготовили для тебя прогноз погоды, который передают синоптики сайта Wisemeteo. Начнем со столицы — Афин. В начале сентября можно ожидать солнечную погоду, без осадков и с максимальной температурой днем 33°C. Ночью же воздух будет охлаждаться примерно до 18°C.

Но уже к концу сентября стоит ожидать похолодания в Афинах. Тогда температура опустится до 24°C днем и 16°C ночью.

Погода в Салониках в сентябре

В сентябре погода в Салониках будет сохраняться до +31 градуса днем и до +19 ночью. Но при этом обрати внимание, что в отличие от Афин, где сентябрь ожидается солнечным и почти без осадков, Салоники могут встретить дождливой погодой. Так что учитывай это при планировании отпуска.

К концу месяца станет прохладнее как днем, так и ночью. Тогда температура будет достигать от 25°C до 28°C в светлое время суток и от 14°C до 17°C в темное время суток.

Погода в Родосе в сентябре

Сентябрь на греческом острове Родос обещает быть жарким и без осадков. Если ты планируешь отдых именно здесь — можешь не волноваться о том, что будут дожди и холод.

Фактически весь месяц обещает быть солнечным, а температура воздуха составит от 27°C до 32°C в дневное время и от 20°C до 24°C ночью.

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