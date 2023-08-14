Країна, в якій триває літо! Якою буде погода в Греції у вересні 2023

Греція — це одна з країн Балканського півострова, що розташована на півдні та славиться своєю багатою історією, морем та приємним кліматом. І якщо в Україні у вересні вже потрібно вдягати кофти прохолодними вечорами, то в Греції вересень — четвертий місяць літа.

Тому про те, яка погода в Греції у вересні — читай далі у матеріалі.

Яка погода в Греції у вересні

У вересні в Греції зазвичай настає приємний та м’який погодний період, який створює ідеальні умови для відпочинку. Температура повітря та води поступово зменшується, але все ще залишається комфортною для відпочинку на пляжі та активних видів розваг.

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У середньому, температура повітря в Греції у вересні коливається від 25°C до 30°C вдень, і може знижуватися до 18°C – 22°C вночі.

Щодо температури води у морі — то у вересні вона становить в середньому +25°C.

Така тепла денна температура дозволяє насолоджуватися сонячними днями без сонячного пекла, яке нерідко буває влітку.

Також варто зазначити, що вересень — сезон зменшення туристичної активності, тому людей на пляжах та в туристичних місцях небагато. Це може бути ідеальним часом для тих, хто полюбляє більш спокійний та приватний відпочинок.

Вересень — це прекрасний місяць для відвідування Греції. Там ти можеш насолоджуватися чудовою погодою, красивими пляжами, традиційною грецькою кухнею та культурними визначними пам’ятками, при цьому уникаючи великого напливу туристів, який характерний для літнього сезону.

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Погода в Афінах у вересні

Ми підготували для тебе прогноз погоди, який передають синоптики сайту Wisemeteo. Розпочнемо зі столиці — Афін. На початку вересня можна очікувати сонячну погоду, без опадів і з максимальною температурою удень 33°C. Вночі ж повітря буде охолоджуватися приблизно до 18°C.

Але вже до кінця вересня варто очікувати на похолодання в Афінах. Тоді температура опуститься до 24°C удень та 16°C вночі.

Погода у Салоніках у вересні

У вересні погода у Салоніках зберігатиметься до +31 градуса вдень та до +19 вночі. Але при цьому зверни увагу, що на відмінну від Афін, де вересень очікується сонячним і майже без опадів, Салоніки можуть зустріти дощовою погодою. Тож зважай на це при плануванні відпустки.

До кінця місяця стане прохолодніше як удень, так і вночі. Тоді температура сягатиме від 25°C до 28°C світловий час доби та від 14°C до 17°C у темну пору.

Погода у Родосі у вересні

Вересень на грецькому острові Родос обіцяє бути жарким та без опадів. Якщо ти плануєш відпочинок саме тут — можеш не хвилюватися за дощі чи холод.

Фактично увесь місяць обіцяє бути сонячним, а температура повітря становитиме від 27°C до 32°C в денну пору та від 20°C до 24°C вночі.

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