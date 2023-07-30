Почуваєшся погано, бо метеозалежний(-а)? Про що говорить наше самопочуття та чи дійсно в цьому винна погода

Часто ми чуємо, як люди кажуть, що вони метеозалежні та мають погане самопочуття на різку зміну погоди. Утім головний біль, біль у м’язах, нудота, слабкість — усе це може говорити про проблеми в організмі, про які ти не знаєш. Такий стан може бути зовсім не пов’язаний з погодою.

Сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська розповіла для платформи Бережи себе, чому люди говорять про метеозалежність та що насправді може за цим приховуватися.

Що впливає на наше самопочуття

Зазвичай ми рідко вчасно проходимо чекап організму, тому можемо не знати про зміни у стані нашого здоров’я. У нас може розвиватися гіпертонія, дисбаланс гормонів, брак вітамінів, підвищуватися чи знижуватися рівень цукру у крові. Усе це час від часу дає про себе знати загальними симптомами: слабкість, головний біль, нудота тощо.

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Також у людини з хронічними хворобами може погіршуватися стан, якщо не дотримуватися рекомендацій лікаря. Саме тому важливо періодично проходити профілактичні огляди за рекомендаціями спеціалістів.

Крім цього, тіло людини може реагувати подібними симптомами на несприятливі умови життя: хронічну нестачу сну, фізичної активності або, навпаки, раптове навантаження надміру, тривале перебування на холоді чи спеці без потрібного захисту тощо.

На жаль, не всі з вищеперерахованих факторів можливо усунути швидко, однак компенсувати вплив деяких цілком можливо. Наприклад, регулярно займатися помірною фізичною активністю, проводити час на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, налагодити режим сну.

Віримо в те, що метеозалежні

Людина здатна піддаватися самонавіюванню. Дехто може зранку прочитати про магнітні бурі, а потім протягом дня відчувати головний біль і пов’язувати це з сонячними спалахами. А може бути так, що людина довго працювала за комп’ютером, тому розболілася голова.

Нам варто розуміти, що сонячна активність, зміни погоди та інша динаміка відбуваються постійно. Але й справді існують ситуації, коли погода впливає на самопочуття.

Наприклад, у надто спекотні дні стається більше теплових і сонячних ударів, погіршується самопочуття людей із гіпертонією та іншими хронічними хворобами.

Також вчені спостерігали зв’язок різкого падіння атмосферного тиску зі збільшенням кількості інфарктів міокарда. Але варто зазначити, що зв’язок був досить слабкий, а інфаркти траплялися за тиждень після природного явища.

Також відомо про зв’язок погоди з погіршенням симптомів у людей із хронічним болем, ревматологічними хворобами, мігренню та розвитком ментальних розладів. Але дослідження проводили на основі суб’єктивних оцінок людей, які постфактум пов’язували свої скарги з погодою. Тож результати мають малу вибірку, їх можливо провести лише ретроспективно.

Ми закликаємо не зволікати, якщо почуваєшся погано вже певний час. Варто звернутися за допомогою до лікаря, а не пояснювати свої симптоми поганою погодою. Вчасна діагностика та лікування можуть розв’язати проблеми та покращити здоров’я.

Раніше ми розповідали, що таке чекап та як він здатен врятувати життя.

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