Здоров'я та краса

Почуваєшся погано, бо метеозалежний(-а)? Про що говорить наше самопочуття та чи дійсно в цьому винна погода

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Липня 2023, 09:00
Чи існує метеозалежність: чому люди мають погане самопочуття під час зміни погоди
Фото: Pexels

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