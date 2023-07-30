Здоровье и красота

Чувствуешь себя плохо, потому что метеозависимый(-а)? О чем говорит наше самочувствие и действительно ли в этом виновата погода

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 июля 2023, 09:00
Чи існує метеозалежність: чому люди мають погане самопочуття під час зміни погоди
Фото: Pexels

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