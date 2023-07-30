Чувствуешь себя плохо, потому что метеозависимый(-а)? О чем говорит наше самочувствие и действительно ли в этом виновата погода

Часто мы слышим, как люди говорят, что они метеозависимы и имеют плохое самочувствие на резкое изменение погоды. Головные боли, боли в мышцах, тошнота, слабость — все это может говорить о проблемах в организме, о которых ты не знаешь. Такое состояние может быть совсем не связано с погодными условиями.

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала для платформы Бережи себе, почему люди говорят о метеозависимости и что на самом деле может за этим скрываться.

Что влияет на наше самочувствие

Обычно, мы редко вовремя проходим чекап организма, поэтому можем не знать об изменениях в состоянии нашего здоровья. У нас может развиваться гипертония, дисбаланс гормонов, нехватка витаминов, повышаться или снижаться уровень сахара в крови. Все это время от времени дает о себе знать общими симптомами: слабость, головные боли, тошнота и т.д.

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Также у человека с хроническими болезнями может ухудшаться состояние, если не соблюдать рекомендации врача. Именно поэтому важно периодически проходить профилактические осмотры по рекомендациям специалистов.

Кроме того, тело человека может реагировать подобными симптомами на неблагоприятные условия жизни: хроническую нехватку сна, физической активности или, наоборот, внезапную нагрузку, длительное пребывание на холоде или жаре без нужной защиты и т.д.

К сожалению, не все из вышеперечисленных факторов можно устранить быстро, однако компенсировать влияние некоторых возможно. К примеру, регулярно заниматься умеренной физической активностью, проводить время на свежем воздухе, сбалансировано питаться, наладить режим сна.

Верим в то, что метеозависимые

Человек способен подвергаться самовнушению. Некоторые могут утром прочитать о магнитных бурях, а затем в течение дня чувствовать головную боль и связывать это с солнечными вспышками. А может быть так, что человек долго работал за компьютером, поэтому разболелась голова.

Нам следует понимать, что солнечная активность, изменения погоды и прочая динамика проходят постоянно. Но есть такие ситуации, когда погода действительно влияет на самочувствие.

Например, в жаркие дни происходит больше тепловых и солнечных ударов, ухудшается самочувствие людей с гипертонией и другими хроническими болезнями.

Ученые также наблюдали связь резкого падения атмосферного давления с увеличением количества инфарктов миокарда. Но следует отметить, что связь была довольно слабой, а инфаркты случались через неделю после природного явления.

Также известно о связи погоды с ухудшением симптомов у людей с хронической болью, ревматологическими болезнями, мигренью и развитием ментальных расстройств. Но исследования проводились на основе субъективных оценок людей, которые постфактум связывали свои жалобы с погодой. Так что результаты имеют малую выборку, их можно провести только ретроспективно.

Мы призываем не медлить, если чувствуешь себя плохо уже некоторое время. Следует обратиться за помощью к врачу, а не объяснять свои симптомы плохой погодой. Своевременная диагностика и лечение могут решить проблемы и улучшить здоровье.

Ранее мы рассказывали, что такое чекап и как он способен спасти жизнь.

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