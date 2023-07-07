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И ливень, и жара? Прогноз погоды в Украине на выходные по регионам: 8 и 9 июля

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 июля 2023, 20:00
Погода в Україні на вихідні 8 та 9 липня 2023
Фото: Pexels

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