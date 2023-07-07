И ливень, и жара? Прогноз погоды в Украине на выходные по регионам: 8 и 9 июля

Несколько дней подряд погода не может выбрать себе настроение. Это заметили почти в каждом уголке Украины. Где-то аномальная жара, кому-то достался ураган и град, а кто-то содрогался от молний и грома. Читай в нашем материале, какой будет погода в Украине на выходные 8 и 9 июля.

Погода в Украине на выходные 8 и 9 июля 2023

Чтобы запланировать выходные для отдыха или других дел, следует узнать погоду. Ведь она давно не была такой изменчивой. Жара и грозы, конечно, настоящая летняя погода, но об облачности и ливнях хочется знать заранее.

Выходные почти по всей территории Украины будут с кратковременными дождями. В субботу, 8 июля, температура воздуха будет держаться 24-26°C на западе и в центре Украины. Также ожидаются осадки.

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Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях погода будет прохладной по сравнению с другими регионами, температура воздуха днем — 22-25°C, ожидаются кратковременные дожди. На Волыни без осадков, переменная облачность.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях температура будет держаться около 18-20°C с кратковременными дождями и переменной облачностью. В Харькове — без осадков.

В Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму температура воздуха достигнет 33-36°C, без осадков. Ночью температура воздуха в Украине будет снижаться до 15-17°C, а в южных и восточных регионах — до 25°C.

В Николаевской и Одесской области настоящее лето — температура воздуха достигнет 31-33°C, с кратковременными дождями.

В Киеве температура воздуха 8 июля поднимется до 24-26°C, будут кратковременные дожди и переменная облачность.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля значительно отличается. На западе Украины станет теплее, минуют дожди. Температура воздуха в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях повысится до 23-24°C.

Такую же погоду следует ожидать в Киевской и Житомирской областях, столбцы термометров будут показывать 24-25°C. Будет наблюдаться переменная облачность, без осадков.

На севере страны продолжатся кратковременные дожди, температура воздуха будет держаться около 24-25°C. Юг и центр Украины также ожидают дожди. Температура воздуха — 25-26°C.

В Крыму и на востоке Украины ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Температура воздуха повысится до 30-33°C. Детальнее о погоде в своем городе смотри на графике.

Если в эти выходные в твоем регионе погода будет солнечной, держи подборку невероятных мест для отдыха в Украине.

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