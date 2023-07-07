І злива, і спека? Прогноз погоди в Україні на вихідні за регіонами: 8 та 9 липня

Декілька днів поспіль погода не може вибрати собі настрій. Це помітили майже в кожному куточку України. Десь аномальна спека, комусь дістався буревій та град, а хтось здригався від блискавок та грому. Читай у нашому матеріалі, якою буде погода в Україні на вихідні 8 та 9 липня.

Погода в Україні на вихідні 8 та 9 липня 2023

Щоб запланувати вихідні для відпочинку чи інших справ, слід дізнатися погоду. Адже вона давно не була аж такою мінливою. Спека та грози, звісно, справжня літня погода, але про хмарність та зливи хочеться знати заздалегідь.

Вихідні майже на всій території України будуть із короткочасними дощами. В суботу, 8 липня, температура повітря триматиметься 24-26°C на заході та в центрі України. Також очікуються опади.

Зараз також дивляться

У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях погода буде прохолодною, порівняно з іншими регіонами, температура повітря вдень — 22-25°C, очікуються короткотривалі дощі. На Волині буде без опадів, мінлива хмарність.

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях температура триматиметься близько 18-20°C з короткочасними дощами та мінливою хмарністю. У Харкові — без опадів.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму температура повітря сягне 33-36°C, без опадів. Вночі температура повітря в Україні знижуватиметься до 15-17°C, а в південних та східних регіонах — до 25°C.

У Миколаївській та Одеській області справжнє літо — температура повітря сягне 31-33°C, з короткочасними дощами.

У Києві температура повітря 8 липня підніметься до 24-26°C, будуть короткочасні дощі та мінлива хмарність.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня суттєво відрізняється. На заході України потеплішає, минуть дощі. Температура повітря у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях підвищиться до 23-24°C.

Таку ж погоду слід очікувати в Київській та Житомирській областях, стовпчики термометрів показуватимуть 24-25°C. Спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

На півночі країни продовжаться короткотривалі дощі, температура повітря триматиметься близько 24-25°C. Південь та центр України також чекають дощі. Температура повітря — 25-26°C.

У Криму та на сході України очікуються короткотривалі дощі та мінлива хмарність. Температура повітря підвищиться до 30-33°C. Детальніше про погоду у своєму місті дивися на графіці.

Якщо цими вихідними у твоєму регіоні погода буде сонячна, тримай добірку неймовірних місць для відпочинку в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!