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І злива, і спека? Прогноз погоди в Україні на вихідні за регіонами: 8 та 9 липня

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Липня 2023, 20:00
Погода в Україні на вихідні 8 та 9 липня 2023
Фото: Pexels

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