Последний ледоруб в истории — Комаров о том, кто и зачем до сих пор добывает лед в Эквадоре

Технический прогресс упрощает жизнь людей и вместе с тем уничтожает много профессий. К примеру, в прошлом веке существовали телефонистки, которые соединяли абонентов вручную. Сейчас эта профессия уже исчезла.

Путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров нашел на склонах вулкана Чимборасо в Эквадоре другую почти исчезнувшую профессию. Речь идет о ледорубах.

На фото 77-летний Бальтазар Ушка. Он — последний ледоруб в истории Эквадора, а может, и всего мира, — написал Комаров в своем Instagram.

Бальтазар ежедневно в течение десятков лет добывает тысячелетний лед легендарного вулкана Чимборасо. Чтобы сделать это, ему приходится подниматься на высоту Монблана, самой высокой горы Западной Европы (4807 м), а затем снова спускаться в город со своим кристально чистым сокровищем.

Когда еще не было холодильников, лед был незаменим в быту, потому что без него было невозможно хранить продукты в теплом климате Эквадора.

Сейчас профессия ледоруба стала ненужной, однако Бальтазар все еще ходит в горы. На родине он считается национальным героем.

Климат Эквадора

Эквадор расположен в жарких экваториальном и субэкваториальном климатических поясах. Средняя температура июля и января почти одинакова — +25 °C и +24 °C соответственно.

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