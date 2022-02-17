Путешествия и вдохновение

Последний ледоруб в истории — Комаров о том, кто и зачем до сих пор добывает лед в Эквадоре

Елена Яковлева, редактор сайта 17 февраля 2022, 17:00
Дмитро Комаров про професію кригорубів
Фото: Instagram

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