Подорожі та натхнення

Останній кригоруб в історії — Комаров про те, хто й навіщо досі добуває лід в Еквадорі

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Лютого 2022, 17:00
Дмитро Комаров про професію кригорубів
Фото: Instagram

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