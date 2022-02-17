Останній кригоруб в історії — Комаров про те, хто й навіщо досі добуває лід в Еквадорі

Технічний прогрес спрощує життя людей, та водночас знищує багато професій. Наприклад, у минулому столітті існували телефоністки, які з’єднували абонентів вручну. Зараз ця професія вже відмерла.

Мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров знайшов на схилах вулкана Чимборасо в Еквадорі іншу майже зниклу професію. Йдеться про кригорубів.

На фото 77-річний Бальтазар Ушка. Він — останній кригоруб в історії Еквадору, а може й усього світу, — написав Комаров у своєму Instagram.

Бальтазар щодня протягом десятків років видобуває тисячолітній лід легендарного вулкана Чимборасо. Щоб зробити це, йому доводиться підійматися на висоту Монблана, найвищої гори Західної Європи (4807 м), а потім знову спускатися до міста зі своїм кришталево чистим скарбом.

Коли ще не існувало холодильників, лід був незамінним у побуті, бо без нього було неможливо зберігати продукти в теплому кліматі Еквадору.

Зараз професія кригоруба стала непотрібною, проте Бальтазар досі ходить в гори. На батьківщині його вважають національним героєм.

Клімат Еквадору

Еквадор розташований в спекотних екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах. Середня температура липня і січня майже однакова — +25 °C та +24 °C відповідно.

Якщо ти хочеш відвідати дивовижний Еквадор, але боїшся подорожувати через нарощення російської агресії на кордонах з Україною, то пропонуємо почитати, яка ситуація з авіасполученням та чи літають літаки з України.