Равнодушным не останется никто: рассказываем об особенностях путешествий по Индии

Индия сегодня — это не только тук-туки и коровы на улицах, но и лидерство по производству лекарств в мире, а также страна, продемонстрировавшая настоящий прорыв в области информационных и космических технологий.

У европейцев Индия преимущественно ассоциируется с Болливудом, йогой и духовным развитием. Как рассказывает генетик Александр Коляда, духовность здесь действительно есть, но она не массовый продукт.

Путешественник уже в третий раз посетил эту неповторимую страну контрастов и поделился своими впечатлениями от поездки.

Индия — страна, которая вас удивит

Александр говорит, когда впервые попал в Индию, то больше всего был удивлен отсутствием туристов.

Поскольку в его окружении всегда были люди, для которых поездка в Бхарат (еще одно название страны) каждые пять лет — привычная вещь.

Он представлял, что туристов в этой стране будет не меньше, чем в Европе или Бали. Однако, как рассказал в своем Instagram путешественник, даже в туристических местах не всегда удается встретить хотя бы одного иностранца.

Все, кто был в Индии, либо в нее влюбляются, либо бегут из страны в состоянии шока от антисанитарии, — говорит Александр Коляда.

Ведь, если вы не видели, как выглядит крыса, как опорожняется корова посреди центральной улицы или как люди купаются в реке, по которой плывет тело умершего человека, то можете избавиться от этой неосведомленности всего за день.

Индия не оставляет равнодушными никого.

— Некоторых это отпугивает, некоторых делает другими людьми, — добавляет он.

Многогранность Индии

По его мнению, все прелести этой страны связаны с ее климатом и историей.

Индия — одна из самых древних цивилизаций, иногда ты видишь слои истории прямо в кладке дорог и надстройках зданий, — говорит Александр.

Однако все неприятности, по его мнению, связаны с большой плотностью населения.

Представьте, что в вашем городе количество населения увеличилось в 200 раз. Соответственно, бедных людей, мусора и грязи на улицах станет гораздо больше.

— В Индии ты вспоминаешь все температурные режимы для умирания бактерий и способы передачи вирусов. Берешь с собой 20 наименований лекарств и даже повторяешь симптомы основных заболеваний. Однако именно благодаря этой подготовке с тобой ничего не случается, — рассказывает он.

Путешественник отмечает, что фотографии не могут передать весь колорит и разноцветье этой страны. Каждый метр здесь наполнен множеством запахов, зачастую очень приятных.

А на губах всегда присутствует привкус от восточных блюд, которые из всех азиатских для Александра на первом месте. По его словам, даже том-ям и суши, приготовленные на их родинах, уступают вкусу обычных тали и палак паниру.

Александр считает, что весь секрет кроется в специях и местных продуктах.

И признается, что трех визитов в Индию ему оказалось мало. Учитывая большую территорию страны, чтобы ее исследовать, настойчивому туристу одной поездки будет недостаточно.

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