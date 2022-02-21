Байдужим не залишиться ніхто: розповідаємо про особливості мандрівок Індією

Індія сьогодні — це не лише тук-туки та корови на вулицях, а й лідерство у світі з виробництва ліків та країна, що продемонструвала справжній прорив у галузі інформаційних та космічних технологій.

У європейців Індія здебільшого асоціюється з Боллівудом, йогою та духовним розвитком. Як розповідає генетик Олександр Коляда, духовність тут справді є, але вона — не масовий продукт.

Мандрівник уже втретє відвідав цю неповторну країну контрастів і поділився своїми враженнями від подорожі.

Індія — країна, яка вас здивує

Олександр говорить, коли уперше потрапив до Індії, то найбільше був здивований відсутністю туристів.

Оскільки в його оточенні завжди були люди, для яких поїздка до Бхарату (ще одна назва країни) щоп’ять років — звична річ.

Тож він уявляв, що туристів у цій країні буде не менше, ніж у Європі чи Балі. Проте, як розповів у своєму Instagram мандрівник, навіть у туристичних місцях не завжди вдається натрапити хоча б на одного іноземця.

Усі, хто був в Індії, або в неї закохуються, або тікають з країни у стані шоку від антисанітарії, — говорить Олександр Коляда.

Адже, якщо ви не бачили, як виглядає щур, як випорожнюється корова посеред центральної вулиці або як люди купаються в річці, якою пливе тіло померлої людини, то можете позбутися цієї несвідомості всього за день.

Індія не залишає байдужими нікого.

— Декого це відлякує, декого робить іншими людьми, — додає він.

Багатогранність Індії

На його думку, всі принади цієї країни пов’язані з її кліматом та історією.

Індія — одна з найдревніших цивілізацій, іноді ти бачиш шари історії прямо в кладці доріг та надбудовах будівель, — говорить Олександр.

Натомість усі неприємності, на його думку, пов’язані з великою щільністю населення.

Уявіть, що у вашому місті кількість населення збільшилась у 200 разів. Відповідно, бідних людей, сміття та бруду на вулицях стане значно більше.

— В Індії ти згадуєш усі температурні режими для вмирання бактерій і способи передачі вірусів. Береш із собою 20 найменувань ліків і навіть повторюєш симптоми основних захворювань. Проте саме завдяки цій підготовці з тобою нічого не трапляється, — каже він.

Мандрівник зазначає, що світлини не можуть передати усього колориту та різнобарв’я цієї країни. Кожен метр тут наповнений безліччю запахів, найчастіше дуже приємних.

А на вустах завжди присутній посмак від східних страв, які з-поміж усіх азійських для Олександра на першому місці. За його словами, навіть том-ям і суші, приготовані на їхніх батьківщинах, поступаються смаком звичайним талі та палак паніру.

Олександр вважає, що весь секрет криється у спеціях і місцевих продуктах.

І зізнається, що трьох візитів до Індії йому виявилося замало. З огляду на велику територію країни, щоб її дослідити, завзятому туристові однієї поїздки буде недостатньо.

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