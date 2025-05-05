Старинные захоронения возле села Глубокое оказались под угрозой исчезновения из-за эрозии берегов лимана Сасык.

Местные жители называют это кладбище казацким, но действительно ли здесь покоятся казаки и почему уникальный памятник остается без надлежащей охраны — выясняло Громадське.

Картина, открывающаяся взгляду в окрестностях села Глубокое, расположенного на самом краю обрывистого берега лимана Сасык, поражает своей мрачностью.

Поваленные временем и покрытые лишайниками надгробия сползают вниз по крутому склону, оказываясь у самой воды.

Из глинисто-песчаной стены берега выступают потемневшие обломки деревянных гробов. А рядом — человеческие кости, которым также грозит падение, если эрозия берега продолжится.

Директор заповедника Тузловские лиманы Ирина Выхристюк говорит, что это место особенное. Она считает, что так предки напоминают о проблеме с лиманом.

Кладбище на обрыве: почему история Глубокого может быть уничтожена водами лимана Сасык / 2 Фотографии

Старые могилы над пропастью: память о прошлом

Большинство надгробий в Глубоком датируются концом XIX века, и теперь они оказались на грани исчезновения.

Местные жители издавна называют это кладбище казацким, связывая его с периодом освоения Бессарабии казаками после ликвидации Запорожской Сечи.

Хаски Сармат, сопровождавший Ирину Выхристюк, с интересом обнюхивал старые надгробия, словно чувствуя дыхание истории.

Его собственная история также полна одиночества — бывший хозяин собаки погиб на фронте, а семья уехала за границу.

Теперь Сармат боится оставаться один, так же как и древние захоронения оказались один на один со стихией.

Ирина Выхристюк рассказывает, что за последние годы десятки метров берега вместе с частью кладбища уже обвалились.

Незначительные попытки укрепления склона оказались тщетными перед разрушительной силой ветра и эрозии.

Советский проект, изменивший ландшафт и судьбу кладбища

До 1970-х годов эта земля была значительно удалена от воды. Ситуация кардинально изменилась после реализации амбициозного, но ошибочного проекта советской власти — Дунай-Днепровской оросительной системы.

В 1978 году была возведена дамба, отрезавшая лиман Сасык от Черного моря, превратив его в искусственное водохранилище.

Воду сюда перекачивали по каналу из Дуная, трижды пытались опреснить лиман, но безуспешно — расчеты оказались ошибочными.

Ирина Выхристюк вместе с местными активистами уже много лет борется за разъединение лимана с морем, считая этот советский проект губительным для экосистемы и рекреационного потенциала региона.

Если мы можем декоммунизировать улицы, почему бы не сделать то же самое с природой? — риторически спрашивает она.

Сторонники разъединения лимана считают, что создание водохранилища привело к экологической катастрофе, а борьба с подтоплениями и разрушением берегов стала выгодным способом для отмывания государственных средств.

Однако власти пока не имеют четкой позиции по этому вопросу, как и часть местных жителей, в частности рыбаки, опасающиеся потерять свой промысел.

Казацкие кресты: кто здесь похоронен?

Возвращаясь к кладбищу, стоит упомянуть, что в 1995 году исследователи в своей работе Каменные кресты Одесчины зафиксировали здесь лапчатый казацкий крест, датированный 1855 годом.

На тот момент он находился всего в двух метрах от обрыва. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.

А как казаки оказались на этой земле? Историк Елена Бачинская объясняет, что после того, как разрушили Запорожскую Сечь, часть казаков бежала за Дунай, к туркам.

Там они создали новую Сечь и воевали против России. Позже Россия пыталась переманить этих казаков на свою сторону.

Так появилось новое казацкое войско. Но царская власть его быстро распустила. Часть казаков отправили в другие места, а часть поселилась на территории, которая сейчас является Одесской областью.

Директор музея в Татарбунарах Инна Найдёнова-Кирияк рассказывает, что село Глубокое основали болгары, приехавшие сюда в 1822 году. Позже здесь жили молдаване и украинцы.

Так что не факт, что под этими старыми крестами похоронены именно казаки. Историк Тарас Гончарук говорит, что казацкие кресты могли ставить и другие люди, перенимая их традицию.

На юге Одесской области много таких кладбищ, но чтобы узнать, кто там на самом деле похоронен, нужно изучать историю каждого села отдельно.

Почему эти кладбища важны?

Историк Вячеслав Кушнир объясняет, что старые надгробия могут многое рассказать о том, как люди переезжали и какие национальности жили здесь раньше.

Даже если сейчас село кажется моноэтническим, старые могилы могут показать, что когда-то здесь жили люди разных культур.

Кроме того, стиль памятников менялся со временем, и это также интересно для истории. Такие кладбища — это часть нашей истории и культуры, и их нужно беречь. Но в Глубоком это сложно, потому что берег очень крутой и постоянно разрушается.

Кладбище на обрыве: почему история Глубокого может быть уничтожена водами лимана Сасык / 2 Фотографии

Один из вариантов — перенести эти кресты в другое место, как это сделали в соседнем селе Трудовое.

Там старые надгробия собрали и сделали из них что-то вроде небольшого музея. Но не все согласны, что даже заброшенные могилы можно трогать.

В Одессе есть старое казацкое кладбище, которое охраняется государством. У Глубокого этого статуса нет.

Директор музея Инна Найдёнова-Кирияк считает, что решение о переносе могил должна принимать местная община.

Она же может попросить предоставить кладбищу охранный статус. Но пока никто этим не занимается.

Староста Глубокого Валентина Нямцу говорит, что местные власти никогда не просили охранного статуса для кладбища.

По ее словам, на укрепление берега выделяли деньги, и сейчас обвалов нет. А кости, которые находили, собирали и хоронили на кладбище.

Но Ирина Выхристюк говорит, что берег продолжает разрушаться, а работы были очень давно.

Получается, что старое кладбище на берегу лимана Сасык продолжает разрушаться.

Время и вода забирают часть истории этого края, память о людях, которые здесь жили много лет назад.

Удастся ли спасти ценные свидетельства прошлого — остается под вопросом.

Фото: Громадське

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