С песнями и мыслями окружающей среды — как Светлана Тарабарова с семьей украшает дом к Новому году

До нового року залишились лічені дні. Всі вже пройнялися атмосферою свята та готуються до нього всіма силами.

Хтось скуповує подарунки, хтось прикрашає будинок, а хтось складає святкове меню.

а, можливо, і все разом.

Співачка Світлана Тарабарова на своїй сторінці в Instagram розповіла, які традиції панують в її родині на Новий рік.

Обов‘язково ми прикрашаємо ялинку всією родиною. Так робили ми з батьками, і тепер це традиція вже моєї сім‘ї. Щоправда, діти поки більше розкидають, ніж допомагають, — ділиться артистка.

Світлана зазначає, що ялинку обирають штучну та привчають дітей власним прикладом не псувати ліс.

Також співачка розказала, що її родина не слідкує за модою прикрашання ялинок. ⠀

— Це не моя тема, я за власні традиції, де іграшки для нас більше, ніж прикраси. Якісь подарувала мені мама, а мікрофон та рояль Олексій, коли ми познайомились. Годинник — із кліпу “Падає Сніг”

Ялинка — це як фотоальбом найтепліших моментів.

Ну і куди ж без музики та святкового настрою. Світлана та її родина під час прикрашання ялинки вмикають улюблені різдвяні пісні — Magic Moments, Jingle Bell Rock та Падає Сніг.

— Падає сніг — це взагалі для нас особлива пісня, у відеокліпі якої вперше знявся наш Іван, — розповідає артистка.

Сподіваємось і ти вже сповнився атмосферою Нового року і збираєшся прикрашати будинок. Але треба звертати увагу не тільки на красу а й на екологічність, аби не забруднювати навколишнє середовище.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про екологічні тренди Нового року.