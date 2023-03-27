Украинцы издавна имели талант к рукоделию: вышитые рубашки, полотенца или элементы домашнего уюта — все это пользуется спросом до сих пор. Во время полномасштабной войны многие граждане по-новому взглянули на искусство вышивания.

Например, в Черниговской области, в нескольких километрах от границы с РФ, жители одного из сел выпустили книгу поэзии… вышитую нитками. Рассказываем о ней подробнее.

Вышитая книга: как выглядит и кто создал

В селе Семеновке теперь две знаменитости: мастер вышивки Ольга Селюкова и поэт из Тимоновичей Сергей Петрусенко. Работа началась со Дня Соборности, а продолжалась до весны.

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— В трудные военные времена каждый ищет свое утешение. Мое для меня — вышивание. Люблю совмещать прекрасное с полезным. Так увидела свет новая вышитая книга великолепного художника, мастера слова. Работа над книгой длилась больше месяца. Перебивала тревога, но искусство преобладало, — рассказывает Ольга Селюкова.

Сама женщина родом из села Янжуловка. К России отсюда — чуть ли не 300 м. Переехала в Семеновку и руководит здесь творческим кружком. Семеновка ежедневно обстреливается, но мастерица верит, что скоро наступит покой и тишина. Такие слова она вышила и в книге автора Петрусенко.

“Я знаю и верю, что придет день, И на Семеновщине снова станет тихо”.

Перебивала тревога, но искусство победило тьму: в Черниговской области создали вышитую книгу / 2 Фотографии

Как Чернигов стал крепостью Украины с севера, и что пришлось пережить местным — читай в материале.

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