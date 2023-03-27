Перебивала тривога, але мистецтво взяло гору: як на Чернігівщині вийшла вишита книга

Українці здавна мали хист до рукоділля: вишиті сорочки, рушники чи елементи домашнього затишку — все це має попит і досі. Під час повномасштабної війни багато громадян по-новому поглянули на мистецтво вишивання.
Наприклад, на Чернігівщині, за кілька кілометрів до кордону з РФ, мешканці одного із сіл видали книгу поезії… вишиту нитками. Розповідаємо про неї розлогіше.
У селі Семенівці тепер є дві знаменитості: вишивальниця Ольга Селюкова та поет із Тимоновичів Сергій Петрусенко. Робота почалася від Дня Соборності, а тривала аж до весни.
— У тяжкі воєнні часи кожен шукає свою розраду. Моя для мене — вишивання. Люблю поєднувати прекрасне з корисним. Так побачила світ нова вишита книга чудового митця, майстра слова. Робота над книгою тривала більш як місяць. Перебивала тривога, але мистецтво взяло гору, — розповідає Ольга Селюкова.
Сама жінка родом із села Янжулівка. До Росії звідси — ледь не 300 м. Переїхала до Семенівки та керує тут творчим гуртком. Семенівка нині щодня обстрілюється, але майстриня вірить, що скоро настане спокій та тиша. Такі слова вона вишила й у книзі автора Петрусенка.
“Я знаю та вірю, що прийде день, І на Семенівщині знову стане тихо”.
“Я знаю та вірю, що прийде день, І на Семенівщині знову стане тихо”.
Як Чернігів став фортецею України з півночі та що довелося пережити місцевим — читай у матеріалі.
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