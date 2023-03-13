Кожен з нас мав плани на 2022 рік, та лютий вніс у них свої корективи. Так, відомий телеведучий Ранку у Великому Місті та публіцист Павло Казарін планував провести його в турне, присвяченому виходу своєї першої книги Дикий Захід Східної Європи.

Однак 24 лютого змінило і його плани. Тепер Павла представляють не лише як телеведучого й публіциста, а і як військовослужбовця ЗСУ.

Свій останній ефір Ранку у Великому Місті на ICTV Павло провів 24 лютого й одним із перших повідомив глядачам, що почалася велика війна. А вже 25 лютого він долучився до лав столичної тероборони.

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Згодом, коли звільнили Київщину, Павла відрядили на Схід України. Тож разом з батальйоном 125-ї бригади територіальної оборони чоловік воює на передових напрямках: Лиманському, Бахмутському тощо.

Останній місяць Павло провів у Бахмуті та через ротацію на кілька днів опинився в Києві. Скориставшись цим, телеведучий нарешті зміг представити власну дебютну книгу Дикий Захід Східної Європи.

У книзі він зібрав авторську хронологію та аналіз ключових подій для новітньої історії України, починаючи з 2014 року. Видання вже встигли визнати Книгою року ВВС як найкращу есеїстику.

Павло планував провести 2022 рік у турі з презентаціями книжки, та встиг організувати лише одну подію, яка запам’яталася назавжди: в Маріуполі, приблизно за три тижні до повномасштабного вторгнення.

Я не забобонна людина, не вірю в символізм, але я радий, що в мене була нагода побувати в цьому місті перед війною і перед окупацією.

Книга року ВВС: Павло Казарін презентував книгу Дикий Захід Східної Європи — був повний аншлаг / 3 Фотографії

Щоб наживо поспілкуватися з автором книги, у Києві вишикувалася довжелезна черга, яка закінчувалася аж на вулиці.

Ті, хто прочитав книгу, вважають, що її слід було б включити в шкільну програму з історії України.

Презентуючи книгу, Павло зазначає, що вона народжена окупацією та війною, а тому продовження в неї не буде.

Натомість лише додає, що найкращі книги про нашу війну згодом напишуть люди, які до цієї війни ніколи не писали.

Автор фото: Даніїл Самсонов

Книги про сучасну війну вже є, ми зібрали список найкращих книг, написаних під час війни.

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