У каждого из нас были планы на 2022 год, но февраль внес в них свои коррективы. Так, известный телеведущий Утра в Большом Городе и публицист Павел Казарин планировал провести его в турне, посвященном выходу своей первой книги Дикий Запад Восточной Европы.

Однако 24 февраля изменило и его планы. Теперь Павла представляют не только как телеведущего и публициста, но и как военнослужащего ВСУ.

Свой последний эфир Утра в Большом Городе на ICTV Павел провел 24 февраля и одним из первых сообщил зрителям, что началась большая война. А уже 25 февраля он присоединился к рядам столичной терробороны.

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Позже, когда освободили Киевскую область, Павла отправили на Восток. Вместе с батальоном 125-й бригады территориальной обороны мужчина воюет на передовых направлениях: Лиманском, Бахмутском и т.д

Последний месяц Павел провел в Бахмуте, а из-за ротации на несколько дней оказался в Киеве. Воспользовавшись этим, телеведущий наконец смог презентовать свою дебютную книгу Дикий Запад Восточной Европы.

В книге он собрал авторскую хронологию и анализ ключевых событий для новейшей истории Украины, начиная с 2014 года. Издание уже успели признать Книгой года ВВС как лучшую эссеистику.

Павел планировал провести 2022 год в туре с презентациями книги, но успел организовать только одно событие, которое запомнилось навсегда: в Мариуполе, примерно за три недели до полномасштабного вторжения.

Павел планировал провести 2022 год в туре с презентациями книги, но успел организовать только одно событие, которое запомнилось навсегда: в Мариуполе, примерно за три недели до полномасштабного вторжения.

Я не суеверный человек, не верю в символизм, но я рад, что у меня была возможность побывать в этом городе перед войной и перед оккупацией.

Книга года ВВС: Павел Казарин презентовал книгу Дикий Запад Восточной Европы — был полный аншлаг / 3 Фотографии

Чтобы вживую пообщаться с автором книги, в Киеве выстроилась длиннющая очередь, которая заканчивалась аж на улице.

Те, кто прочитал книгу, считают, что ее следовало бы включить в школьную программу по истории Украины.

Представляя книгу, Павел отмечает, что она рождена оккупацией и войной, а потому продолжения у нее не будет. Зато добавляет, что лучшие книги о нашей войне впоследствии напишут люди, которые до этой войны никогда не писали.

Автор фото: Даниил Самсонов.

Книги о современной войне уже есть, мы собрали список лучших книг, написанных во время войны.

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