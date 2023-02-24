Украина 2022. Сопротивление: презентация первого тома книги о современной войне

Эта война оставила после себя миллионы ран на теле всей Украины. Первые фото и истории, которые начали выныривать и пленять социальные сети, ошеломили весь мир.

Теперь все это можно вспомнить и прожить. Заново или впервые: в Киеве презентовали книгу Украина 2022. Сопротивление. Материалы собирали в течение всего прошлого года.

Это истории рядовых украинцев, пытавшихся приближать нашу победу. Каждый — как мог. Кроме этого, книга проиллюстрирована знаменитыми фото из всех уголков нашего государства, пострадавших от российского нашествия.

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— Нам важно это зафиксировать и для себя, и для иностранцев. Чтобы никогда мир не вернулся к прежней жизни, — говорит директор издательского дома Алла Истомина.

Нам было важно показать работу каждого украинца во время года войны в Украине.

Фотографии, вошедшие в книгу, делали фотограф Евгений Зинченко и его коллеги. Признается, что подобная работа стала первой в его жизни.

Такая книга — абсолютно новый формат для украинских издательств. Редактор книги и историк Даниил Яневский говорит: ожидает большое количество книг на тему войны и в дальнейшем.

Писатель Дмитрий Стус считает, что события украинской войны следует документировать уже сейчас, чтобы со временем, с появлением мифов и предположений, не потерять правду.

Книга Украина 2022. Сопротивление состоит из 450 страниц историй, фото и эмоций.

В общей сложности книга будет иметь три тома. В настоящее время представлен только первый под названием Внутреннее сопротивление. Следующие части цикла документальной книги будут рассказывать о международных и культурных боях за Украину.

К годовщине войны украинские художники также плодотворно поработали над фильмами об украинском сопротивлении. Сегодня будет премьера документального фильма о провале российского блицкрига под названием Остановить Голиафа: где и когда смотреть фильм, читай в материале.

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