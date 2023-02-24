Україна 2022. Спротив: презентація першого тому книги про сучасну війну

Ця війна залишила по собі мільйони ран на тілі всієї України. Перші фото та історії, які почали виринати та полонити соціальні мережі, приголомшили весь світ.

Тепер усе це можна згадати та прожити. Заново або вперше: у Києві презентували книгу Україна 2022. Спротив. Матеріали збирали протягом усього минулого року.

Це історії пересічних українців, які намагалися наближати нашу перемогу. Кожен — як міг. Крім цього, книга проілюстрована знаменитими фото з усіх куточків нашої держави, які постраждали від російської навали.

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— Нам важливо зафіксувати це і для себе, і для іноземців. Щоб ніколи світ не повернувся до попереднього життя, — каже директорка видавничого дому Алла Істоміна.

Нам було важливо показати роботу кожного українця під час року війни в Україні.

Фотокартки, які увійшли до книги, робили фотограф Євген Зінченко та його колеги. Зізнається, що така робота стала першою у його житті.

Така книга є абсолютно новим форматом для українських видавництв. Редактор книги та історик Данило Яневський каже: очікує на велику кількість книг на тему війни й надалі.

Письменник Дмитро Стус вважає, що події української війни варто документувати вже зараз, щоб з часом, з появою міфів та здогадок, не загубити правду.

Книга Україна 2022. Спротив складається із 450 сторінок історій, фото та емоцій.

Загалом книга матиме три томи. Нині представлений лише перший під назвою Внутрішній спротив. Наступні частини циклу документальної книги розповідатимуть про міжнародні та культурні бої за Україну.

До річниці війни українські митці також плідно попрацювали над фільмами про український спротив. Сьогодні буде прем’єра документального фільму про провал російського бліцкригу під назвою Зупинити Голіафа: де та коли дивитися фільм — читай у матеріалі.

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