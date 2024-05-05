Зонирование кухни: как обустроить комнату под свои нужды – советы дизайнера

Когда человек покупает собственное жилье и делает ремонт, он стремится, чтобы каждая деталь нового дома была продумана и идеальна до мелочей. Особой планировки требует кухня и ее рабочая поверхность, ведь именно здесь многие проводят около часа ежедневно, а для кого-то приготовление пищи становится еще и способом отдыха.

Чтобы кухня была удобной, многофункциональной и красивой, следует помнить о правилах и законах дизайна, наиболее часто применяемых при организации этого пространства.

Издание Ліга.net расспросило дизайнера Катю Яровую, как правильно организовать кухню, чтобы эта комната была удобной и красивой одновременно. Мы делимся самым интересным.

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Организация пространства на кухне: что следует помнить

По словам дизайнера, перед началом планировки, нужно четко понимать, какое оборудование тебе нужно и сколько места займут все нужные поверхности. Ведь функциональная кухня — для каждого своя: кому-то хватает только плиты и холодильника, а другому нужно много кухонной техники.

— Многие живут еще представлениями о кухне времен перестройки, когда на верхних шкафах лежали формочки для куличей, а на гвоздях цепляли кухонную утварь. Эта история давно неактуальна, — объясняет дизайнер и добавляет, что около 50% кухонной утвари обычно лежит без дела, и если от нее избавиться, можно освободить большую часть пространства.

Следовательно, стоит хорошо обдумать, что именно должно храниться на кухне — лучше даже составить точный перечень, а также обдумать привычное меню, чтобы понимать, сколько поверхностей потребуется.

Зонирование кухни

При планировке кухни нужно учесть главные зоны этой комнаты и уже отталкиваясь от них, организовывать пространство. Катя Яровая перечислила главные кухонные зоны.

Мокрая зона — касается мойки. Дизайнер советует выбирать прямоугольную глубокую мойку 16-21 см вглубь. Для экономии пространства можно объединить в одном кране подачу обыкновенной и фильтрованной воды. Также обрати внимание на встроенный диспенсер для моющего средства, чтобы убрать из мойки все лишние бутылки. Зона приготовления пищи делится на горячую и рабочую поверхности. Из опыта дизайнера, комфортной рабочей поверхностью является та, что имеет в ширине минимум 60-80 см. Плиту, количество конфорок и ее мощность, следует определять под нужды человека или семьи. Также стоит подбирать высоту столешницы, ведь стандартный размер 90-91 см может не подойти под особенности роста отдельного человека. Зона мелкой бытовой техники, где обычно размещены чайники, тостеры, блендеры. Если техника будет стоять на столешнице, следует продумать количество розеток; если технику хочется спрятать, следует продумать вместительные ящики. Обеденная зона — она может быть обустроена в барную стойку, или в так называемый остров посреди кухни. Однако сделать остров удастся только в случае достаточной площади, а сама обеденная зона должна занимать не более 10% от всей площади кухни.

Для петперентов домашних животных существует еще один отдельный пункт в зонировании кухни: стоит подумать над местом для хранения корма для животного, а также зоной для тарелок.

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Правила планировки кухни

Дизайнер Катя Яровая убеждает, что функциональной и комфортной кухня будет в случае, если соблюдать несколько правил планировки пространства. К примеру, следует помнить, что на кухне всегда действует так называемое правило треугольника: холодильник, мокрая зона и горячая зона, каждая из которых разделена рабочей поверхностью.

Конечно, эти три точки могут размещаться в линейном порядке, но для более простого восприятия можно представить, что ты что-то берешь из холодильника, должен вымыть это, кладешь на поверхность для нарезки, а потом готовишь блюдо.

Второе важное правило планировки пространства на кухне — размещать наиболее часто используемые вещи в доступных зонах.

Так, то, что используется чаще всего, надо располагать на уровне рук; довольно часто — на уровне глаз; очень редко — на верхних полках.

Также следует соблюдать правила эргономики и выбирать удобную высоту монтажа вытяжек, столешниц.

Внешний вид кухни: на что обратить внимание

Дизайнер советует обязательно обращать внимание на материалы и цвета будущей кухни. Не стоит руководствоваться модой, а лучше отдать предпочтение комфорту и стойкости, что важно на кухне. И, конечно, отталкивайся от собственного бюджета.

— Относительно столешницы советую выбирать каменную поверхность (кварц или акрил) или HPL-пластик. Этот материал очень устойчив и в то же время эстетичен. Сейчас в тренде минималистичные кухни, а этот минимализм часто удается реализовать благодаря толщине столешницы, — говорит Катя Яровая.

Также она вспомнила фартук — ту часть, которая закрывает пространство между рабочей панелью и шкафами. Эксперт советует выбирать плитку с вертикальным швом.

Лучше всего делать фартук из того же материала, что и столешница.

Что касается освещения, дизайнер советует разделить его на функциональное — освещающее необходимую зону, и эстетическое, которое придает атмосфере уют.

В свою очередь функциональное освещение также делится на верхнее и точечное: последнее лучше располагать над рабочей поверхностью, над макушкой головы. Эстетическое же освещение чаще применяют к шкафам с сервизами или коллекциями бутылок с алкоголем.

А вот относительно цветов, дизайнер советует выбирать естественные тона.

— Все уже немного устали от белой кухни, ее уже многовато. На мой взгляд, круто выглядит, когда сам материал кухни имеет теплые оттенки, а столешница — серый оттенок, немного холодный. В итоге это выглядит очень гармонично, нет “пережаренной” картинки, — объясняет эксперт.

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