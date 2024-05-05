Зонування кухні: як облаштувати кімнату під свої потреби — поради дизайнерки

Коли людина купує власне житло та робить ремонт, вона прагне, аби кожна деталь нового помешкання була продуманою та ідеальною до дрібниць. Особливого планування вимагає кухня та її робоча поверхня, адже саме тут багато людей проводить близько години щодня, а для когось приготування їжі стає ще й способом відпочинку.

Щоб кухня була зручною, багатофункціональною та красивою, варто памʼятати про правила та закони дизайну, які найчастіше застосовуються під час організації цього простору.

Видання Ліга.net розпитало дизайнерку Катю Ярову, як правильно організувати кухню, щоб ця кімната була зручною та красивою водночас. Ми ділимося найцікавішим.

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Організація простору на кухні: що варто памʼятати

За словами дизайнерки, перед початком власне планування, потрібно чітко розуміти, яке обладнання тобі потрібне та скільки місця займуть всі потрібні поверхні. Адже функціональна кухня — для кожного своя: комусь вистачає лише плити та холодильника, а іншому треба різноманіття кухонної техніки.

— Багато хто живе ще уявленнями про кухні часів перебудови, коли на верхніх шафах лежали формочки для пасочок, а на цвяшках чіпляли кухонне начиння. Ця історія давно не актуальна, — пояснює дизайнерка та додає, що близько 50% кухонного начиння зазвичай лежить без діла, і якщо його позбутися, можна звільнити велику частину простору.

Тож варто добре обдумати, що саме має зберігатися на кухні — краще навіть скласти точний перелік, а також обдумати звичне меню, аби розуміти, скільки поверхонь буде потрібно.

Зонування кухні

Під час планування кухні потрібно врахувати головні зони цієї кімнати, і вже відштовхуючись від них, організовувати простір. Катя Ярова перелічила головні кухонні зони.

Мокра зона — стосується мийки. Дизайнерка радить обирати прямокутну глибоку мийку 16-21 см углиб. Для економії простору можна поєднати в одному крані подачу звичайної та фільтрованої води. Також зверни увагу на вбудований диспенсер для мийного засобу, аби забрати з мийки всі зайві пляшки. Зона приготування їжі — поділяється на гарячу та робочу поверхні. З досвіду дизайнерки, комфортною робочою поверхнею є та, що має в ширині мінімум 60-80 см. Плиту, кількість конфорок та її потужність, варто визначати під потреби людини чи сімʼї. Так само варто підбирати висоту стільниці, адже стандартний розмір 90-91 см може не підійти під особливості зросту окремої людини. Зона дрібної побутової техніки, де зазвичай розміщені чайники, тостери, блендери тощо. Якщо техніка буде стояти на стільниці, варто продумати кількість розеток; якщо техніку хочеться заховати, варто продумати місткі ящики. Обідня зона — вона може бути облаштованою у барну стійку, або в так званий острів посеред кухні. Однак зробити острів вдасться лише у випадку достатньої площі, а сама обідня зона має займати не більше 10% від усієї площі кухні.

Для петперентів домашніх тварин існує ще один, окремий пункт у зонуванні кухні: варто подумати над місцем для зберігання корму для тварини, а також зоною для тарілок.

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Правила планування кухні

Дизайнерка Катя Ярова переконує, що функціональною та комфортною кухня буде у випадку, якщо дотримуватися кількох правил планування простору. Наприклад, варто памʼятати, що на кухні завжди діє так зване правило трикутника: холодильник, мокра зона та гаряча зона, кожна з яких розділена робочою поверхнею.

Звісно, ці три “точки” можуть розміщуватися у лінійному порядку, але для простішого сприйняття можна уявити, що ти щось береш з холодильника, маєш це помити, кладеш на поверхню для нарізання, а потім готуєш страву.

Друге важливе правило планування простору на кухні — розміщувати речі, які використовуються найчастіше, у доступних зонах.

Так, те що використовується найчастіше, треба розташовувати на рівні рук; доволі часто — на рівні очей; дуже рідко — на верхніх полицях.

Також варто дотримуватися правил ергономіки та обирати зручну висоту монтажу витяжок, стільниць тощо.

Зовнішній вигляд кухні: на що звернути увагу

Дизайнерка радить обовʼязково звертати увагу на матеріали та кольори майбутньої кухні. Не варто керуватися модою, а краще надати перевагу комфорту та стійкості, що є важливим на кухні. І, звісно, відштовхуйся від власного бюджету.

— Щодо стільниці — раджу обирати кам’яну поверхню (кварц або акрил) або HPL- пластик. Цей матеріал дуже стійкий і водночас естетичний. Зараз у тренді мінімалістичні кухні, а цей мінімалізм часто вдається реалізувати завдяки товщині стільниці, — каже Катя Ярова.

Також вона згадала за фартух — ту частину, яка закриває простір між робочою панеллю та шафами. Експертка радить обирати плитку з вертикальним швом.

Найкраще робити фартух з того ж матеріалу, що й стільниця.

Щодо освітлення, дизайнерка радить розділити його на функціональне — яке освітлює необхідну зону, та естетичне, яке додає атмосфери затишку.

Своєю чергою функціональне освітлення також поділяється на верхнє і точкове: останнє краще розташовувати над робочою поверхнею, над маківкою голови. Естетичне ж освітлення частіше застосовують до шаф із сервізами чи колекціями пляшок з алкоголем.

А ось щодо кольорів, дизайнерка радить обирати природні тони.

— Всі вже трішки втомились від білої кухні, її вже забагато. На мій погляд, круто виглядає, коли сам матеріал кухні має теплі відтінки, а стільниця — сірий відтінок, трішки холодний. У підсумку це виглядає дуже гармонійно, немає “пересмаженої” картинки, — пояснює експертка.

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