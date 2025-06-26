Звездопад 26 июня 2025: когда созерцать июньские Боотиды

Когда день начинает угасать, а небо медленно покрывается темнотой, самое время взглянуть на небо. В ночь с 26 на 27 июня украинцы смогут увидеть первый летний звездопад — Июньские Боотиды.

Этот метеорный поток обещает стать настоящим космическим зрелищем. Если повезет с погодой, можно будет наблюдать сотни падающих звезд в час. Поэтому узнай самое интересное о звездопаде 26 июня 2025 года в нашем материале.

Звездопад 26 июня 2025 года: что стоит о нем знать

В целом Боотиды — это метеорный поток, который возникает в результате прохождения Земли через шлейф пыли и обломков, оставленных кометой 7P/Pons-Winnecke. Поток активен с 22 июня по 2 июля, но наиболее мощно он виден именно в ночь на 27 июня.

В отличие от других звездопадов, Боотиды — настоящее космическое чудо. Иногда небо едва мерцает, а когда-то — взрывается вспышками метеоров. Последний раз невероятное шоу они устроили в 1998 и 2004 годах. В этом году астрономы снова прогнозируют высокую активность.

Скорость Боотидов — около 18 км/с. Это не слишком быстрые метеоры, поэтому их легко увидеть невооруженным глазом.

Летний звездопад 26 июня 2025 года: когда и где произойдет

Пик звездопада наступит в ночь с четверга на пятницу — с 26 на 27 июня. Лучшее время для наблюдения — с 23:00 до 4:00. В этом году Луна не будет мешать видимости, поэтому условия для наблюдений почти идеальные.

Чтобы увидеть метеоры, выбери темное место подальше от городских фонарей — сельская местность, поле, побережье или карпатские склоны подойдут идеально; не используй телескопы или бинокли — звездопад видно невооруженным глазом; привыкни к темноте — побудь без света хотя бы 15-20 минут, и звезды начнут вспыхивать прямо перед тобой!

Они будут появляться со стороны созвездия Волопаса, но на самом деле метеоры можно будет увидеть по всему небу.

В этот момент не забудь загадать желание. По поверьям, мечта, загаданная на падающую звезду, обязательно сбудется — особенно если сделать это искренне. Главное — верить в лучшее.

Однако все небесные явления обычно сильно влияют на общее самочувствие. Поэтому прочитай, какие опасные даты для метеозависимых.

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