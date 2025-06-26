Зорепад 26 червня 2025: коли споглядати на Червневі Боотіди

Коли день починає згасати, а небо повільно вкривається темрявою, саме час поглянути на небо. У ніч із 26 на 27 червня українці зможуть побачити перший літній зорепад — Червневі Боотіди.

Цей метеорний потік обіцяє стати справжнім космічним видовищем. Якщо пощастить з погодою, можна буде спостерігати сотні зірок, що падають. Тож дізнайся найцікавіше про зорепад 26 червня 2025 року в нашому матеріалі.

Зорепад 26 червня 2025: що варто про нього знати

Загалом Боотіди — це метеорний потік, який виникає внаслідок проходження Землі через шлейф пилу й уламків, залишених кометою 7P/Pons-Winnecke. Потік активний із 22 червня до 2 липня, але найпотужніше його видно саме в ніч на 27 червня.

На відміну від інших зорепадів, Боотіди — справжнє космічне диво. Іноді небо ледь мерехтить, а колись — вибухає спалахами метеорів. Востаннє неймовірне шоу вони влаштували у 1998 та 2004 роках. Цьогоріч астрономи знову прогнозують високу активність.

Швидкість Боотідів — близько 18 км/с. Це не надто швидкі метеори, тому їх легко побачити неозброєним оком.

Літній зорепад 26 червня 2025: коли та де відбудеться

Пік зорепаду настане в ніч із четверга на пʼятницю — із 26 на 27 червня. Найкращий час для спостереження — з 23:00 до 4:00. Цьогоріч Місяць не заважатиме видимості, тому умови для спостережень майже ідеальні.

Щоб побачити метеори, обери темне місце трохи далі від міських ліхтарів — сільська місцевість, поле, узбережжя або карпатські схили підійдуть ідеально; не використовуй телескопи чи біноклі — зорепад видно неозброєним оком; звикни до темряви — побудь без світла хоча б 15-20 хвилин, і зірки почнуть спалахувати просто перед тобою!

Вони з’являтимуться з боку сузір’я Волопаса, але насправді метеори можна буде побачити по всьому небі.

У цей момент не забудь загадати бажання. За повір’ями, мрія, загадана на зірку що падає, обов’язково здійсниться — особливо якщо зробити це щиро. Головне — вірити у краще.

Проте усі небесні явища зазвичай сильно впливають на загальне самопочуття. Тож прочитай, які небезпечні дати для метеозалежних.

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