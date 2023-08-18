Какой будет погода 1 сентября 2023: прогноз по регионах Украины

Через две недели уже придет осень, а 1 сентября школьники, студенты и педагоги отправятся в учебные заведения — где это будет в очном формате.
Порадует ли нас осень теплыми мотивами? Рассказываем, какой будет погода 1 сентября в разных регионах Украины.
В столице Украины первый день осени покажется достаточно теплым, как сообщают синоптики.
По прогнозам, в Киеве 1 сентября температура воздуха достигнет от +20 до +27ºС.
По прогнозам, в Киеве 1 сентября температура воздуха достигнет от +20 до +27ºС.
Осадков не предполагается, но возможна небольшая облачность.
На Западе 1 сентября будет комфортным и даже прохладным. В частности, во Львове ожидается +23ºС днем +12ºС ночью. Также синоптики передают о возможных осадках и облачности 1 сентября 2023 года во Львове.
Похожая ситуация будет в Тернополе, Ивано-Франковске, Ровно и Луцке.
На Севере Украины 1 сентября 2023 года возможны осадки. В Чернигове ожидается температура воздуха +23ºС днем и +12ºС ночью, осадков не ожидается, но небо будет облачным.
В Житомире ожидается дождь. Температура воздуха днем достигнет +24ºС.
В Харькове 1 сентября будет тепло, без осадков, но облачно. В Донецкой и Луганской области будет ясно, без осадков.
В Одессе 1 сентября будет облачно, но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27ºС, а ночью опустится до +20ºС.
В Херсоне и Николаеве погода будет прекрасной: тепло, без осадков. Температура будет колебаться от +27ºС днем до +16ºС ночью.
Днепр и Запорожье 1 сентября также встретят тепло: небо будет облачным, но обойдется без осадков.
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