Через две недели уже придет осень, а 1 сентября школьники, студенты и педагоги отправятся в учебные заведения — где это будет в очном формате.

Порадует ли нас осень теплыми мотивами? Рассказываем, какой будет погода 1 сентября в разных регионах Украины.

Погода в Киеве 1 сентября 2023

В столице Украины первый день осени покажется достаточно теплым, как сообщают синоптики.

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По прогнозам, в Киеве 1 сентября температура воздуха достигнет от +20 до +27ºС.

Осадков не предполагается, но возможна небольшая облачность.

Погода 1 сентября на Западе

На Западе 1 сентября будет комфортным и даже прохладным. В частности, во Львове ожидается +23ºС днем +12ºС ночью. Также синоптики передают о возможных осадках и облачности 1 сентября 2023 года во Львове.

Похожая ситуация будет в Тернополе, Ивано-Франковске, Ровно и Луцке.

Погода на Севере страны 1 сентября 2023

На Севере Украины 1 сентября 2023 года возможны осадки. В Чернигове ожидается температура воздуха +23ºС днем и +12ºС ночью, осадков не ожидается, но небо будет облачным.

В Житомире ожидается дождь. Температура воздуха днем достигнет +24ºС.

Какой будет погода 1 сентября 2023: прогноз по регионах Украины / 2 Фотографии

Погода 1 сентября: Восток Украины

В Харькове 1 сентября будет тепло, без осадков, но облачно. В Донецкой и Луганской области будет ясно, без осадков.

Погода на Юге 1 сентября

В Одессе 1 сентября будет облачно, но без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27ºС, а ночью опустится до +20ºС.

В Херсоне и Николаеве погода будет прекрасной: тепло, без осадков. Температура будет колебаться от +27ºС днем до +16ºС ночью.

Днепр и Запорожье 1 сентября также встретят тепло: небо будет облачным, но обойдется без осадков.

Какой будет погода 1 сентября 2023: прогноз по регионах Украины / 5 Фотографий

Что подарить первокласснику на праздник 1 сентября, мы рассказывали тебе раньше.

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