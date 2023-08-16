Школа в метро и договоры о совместных укрытиях: каким будет обучение в Украине в этом году

Через несколько недель — новый учебный год. Большинство родителей, несмотря на войну, очень хотят, чтобы дети учились очно или, как минимум, смешано.

Несколько лет Covid-19 и великая война доказали важность живого общения и преподавания. Поэтому большинство регионов выйдут на офлайн обучение, но все будет зависеть от нескольких факторов, главный, в том числе, безопасность.

Как будут учиться дети в разных регионах страны, рассказываем в материале.

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Полностью офлайн или смешанная форма обучения — такой формат рекомендует МОН для этого учебного года.

Конечно, опираться нужно на несколько факторов: есть ли в школе укрытие, разрешает ли ситуация с безопасностью в регионе и если так решила военная администрация — именно этот орган принимает окончательное решение во время военного положения.

Каким будет обучение в Киеве и области

В Киеве нацелены выводить детей на офлайн обучение. Большинство школ имеют укрытие, но работы ещё продолжаются.

Школьников области к этому также готовят: чтобы дети недавно оккупированных территорий побыстрее забыли пережитый ужас, школы оборудуют до нового учебного года в военных реалиях.

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В Ивано-Франковске и области все будут учиться офлайн, а те, кто не имеет укрытий, подписывает соглашения с ОСМД или другими заведениями, где они есть.

Во время тревоги учащихся будут отводить в подвалы, на окна уже устанавливают железную защиту от обломков в случае опасности, а сам учебный процесс планируется сделать в две смены.

Как будут учиться в Харькове и области

Значительно сложнее организовать обучение в областях, которые находятся очень близко к границе с Россией. Здесь частые обстрелы, но в Харькове около 20% школьников все равно стремятся вернуться к обучению за партами.

Из 184 школ 126 имеют укрытия. Половина из них очень хорошо обустроена, родители даже организовали печки, которыми можно нагреть убежище, используя дрова.

Однако школы на очное обучение все равно не откроют: хотя Совет обороны Харькова и снял запрет на обучение в учебных заведениях, однако выдвинул более жесткие требования к укрытиям. Это должны быть крепкие бомбоубежища или противорадиационные укрытия — ни в одной школе таких нет.

Самые же простые не получат разрешения, — объясняет директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.

Всем требованиям отвечает только… метрополитен. Так что классы придется обустраивать там, потому что за парты в этом году должны сесть более семи тысяч первоклассников и ученики вторых классов. На это должны согласиться родители.

Именно желание родителей, разрешение ОВА и наличие укрытий могут стать возможностью для очного обучения даже в прифронтовых областях. Для этого стремятся упростить переход из одной школы в другую.

Однако вместе с тем дистанционного обучения точно не избежать, поскольку в укрытия по всей Украине смогут войти только 65% школьников.

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