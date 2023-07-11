Детям точно хватит укрытий? Как Одесса готовится к новому учебному году

С первого сентября всем одесским школьникам будет доступно очное обучение. Для этого в городе обустраивают дополнительные укрытия.

Читай в нашем материале, пойдут ли 1 сентября дети в школу. Все, что известно об очном обучении в Одессе.

Очное обучение в Одессе: пойдут ли 1 сентября дети в школу

Для Валерии новый учебный год станет выпускным, поэтому девушка мечтает провести его в стенах родной школы. Говорит, в школе есть небольшое укрытие, обучение будет во вторую смену.

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Хотелось бы учиться как до войны. Потому что эта школьная атмосфера стала нам очень родной за годы обучения. Хотелось бы больше уделять времени учителям, одноклассникам, урокам, — говорит школьница Валерия Галантюк.

Для того чтобы все дети имели возможность учиться в режиме офлайн, в городе обустраивают укрытия. Некоторые расширяют, сейчас их около 60. К началу учебного года цифру планируют удвоить. Для этого из городского бюджета было выделено 140 млн грн.

В каждом укрытии обустраивают не менее двух выходов, резервуары для воды, вентиляцию, туалетные комнаты, медпункт, а также учебные классы.

Здесь будет доска и Wi-Fi, чтобы мы не прекращали образовательный процесс даже в укрытии, — говорит директор Одесского лицея №117 Наталья Стаценко.

Это бомбоубежище может вместить до 500 детей. Впрочем, это меньше, чем количество детей, которые хотят выйти на очное обучение. Директор школы говорит, выход найдут.

Возможно, будет создано плавающее расписание. Например, классы, которые будут заниматься день дистанционно, а четыре дня офлайн, — говорит директор.

Из-за пропускной способности укрытием во время учебного процесса смогут пользоваться только школьники и учителя. В свободное от учебы время укрытия во время воздушной тревоги будут доступны абсолютно всем.

Без укрытий пока останется треть одесских школ. Но возможность учиться очно будет у всех. По опросам департамента образования около 80% родителей хотят, чтобы их дети посещали школу.

Всем остальным и дальше будет доступен онлайн-формат и домашняя форма образования. Следовательно, все одесские школы будут работать в смешанном режиме. Что касается укрытий — через месяц их должны сдать в эксплуатацию, после чего будут проходить проверки ГСЧС.

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