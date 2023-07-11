Дітям точно вистачить укриттів? Як Одеса готується до нового навчального року

З першого вересня усім одеським школярам буде доступне очне навчання. Для цього в місті облаштовують додаткові укриття.

Читай у нашому матеріалі, чи підуть 1 вересня діти до школи. Усе, що відомо про очне навчання в Одесі.

Очне навчання в Одесі: чи підуть 1 вересня діти до школи

Для Валерії новий навчальний рік стане випускним, тому дівчина мріє провести його у стінах рідної школи. Каже, у школі є невеличке укриття, навчання буде в другу зміну.

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Хотілося б вчитися, як до війни. Бо шкільна атмосфера стала нам дуже рідною за роки навчання. Хотілося б більше приділяти часу вчителям, однокласникам, урокам, — каже школярка Валерія Галантюк.

Для того, щоб усі діти мали змогу навчатися офлайн, у місті облаштовують укриття. Деякі розширюють, наразі їх близько 60. До початку навчального року цифру планують подвоїти. Для цього з міського бюджету виділили 140 млн грн.

У кожному укритті облаштовують щонайменше два виходи, резервуари для води, вентиляцію, туалетні кімнати, медпункт, а також навчальні класи.

Тут буде дошка і Wi-Fi, щоб ми не припиняли освітній процес навіть в укритті, — каже директорка Одеського ліцею №117 Наталія Стаценко.

Це бомбосховище може вмістити до 500 дітей. Утім це менше, ніж кількість дітей, які хочуть вийти на очне навчання. Директорка школи каже, вихід знайдуть.

Можливо, буде створений плаваючий розклад. Будуть класи, які займатимуться день дистанційно, а чотири дні офлайн, наприклад, — каже директорка.

Через пропускну здатність укриттям під час навчального процесу зможуть користуватися лише школярі та вчителі. У вільний від уроків час доступ до укриття під час повітряної тривоги матимуть абсолютно всі.

Без укриттів поки залишиться третина одеських шкіл. Але можливість навчатися очно буде в усіх. За опитуваннями департаменту освіти близько 80% батьків хочуть, аби їхні діти відвідували школу.

Усім іншим і надалі буде доступний онлайн-формат та домашня форма освіти. Відтак усі одеські школи працюватимуть у змішаному режимі. Щодо укриттів — за місяць їх мають здати в експлуатацію, після чого відбуватимуться перевірки ДСНС.

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