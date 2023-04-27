84 школи до вересня 2023! Як UNICEF відбудовує навчальні заклади з бомбосховищами

В Україні майже вісім мільйонів дітей шкільного віку. Усі вони певною мірою постраждали від війни Росії проти України. Але учні, чиї навчальні заклади розбомбили, сьогодні втрачають шанс і на якісну освіту. Читай, як UNICEF відбудовує школи з бомбосховищами — новий проект.

Як UNICEF відбудовує школи з бомбосховищами — новий проект

Дитячий фонд UNICEF узяв за мету максимально швидко відбудувати школи, причому із належними укриттями, щоб захистити дітей від ракетних атак. Ірпінь на Київщині відомий значними руйнуваннями. Тож тут донори активно взялися до роботи ще торік.

Третій ліцей Ірпеня постраждав найбільше з усіх навчальних закладів міста. По його території було до півсотні влучань. 10 з них по самій школі. Від обстрілів повністю вигорів дах.

У червні тут побували фахівці UNICEF, оцінили фронт робіт та склали кошторис, потім провели тендер. Відбудова школи коштує майже €5 млн. Обладнання потягне ще на один. Усі школи, за які береться фонд, відновлюють за кошти Євросоюзу.

Працюють завзято, щоб 1 вересня школярі мали, де вчитися. Укриття буде площею 600 м². Інша школа — №17, також була відновлена UNICEF. Минулого року в заклад освіти влучило п’ять великих снарядів.

Школи обладнують укриттями з системою очищення води, пожежним щитком і безперебійною подачею світла. Встановлюють сонячні батареї та генератори. Для кожної дитини приготували навіть пледи. В укритті можуть перебувати до 180 людей.

Батьки спокійні за дітей, а вчителі навіть проводять заняття в укритті. Загалом у школі два укриття, друге в коридорі, вікна заглушені бетонними блоками.

Щоб усі учні здобували повноцінну освіту, школа працює по змінах. Директор вдячний всім донорам за допомогу у відбудові.

Відновлення зруйнованих шкіл

За даними Міносвіти, через атаки Росії постраждали понад 3 тис. українських навчальних закладів, мільйони школярів здобувають освіту лише онлайн. Таким дітям і вчителям UNICEF допомагає з технікою — ноутбуками, планшетами, але мета — повернути їх до очного навчання.

Це можливо, якщо всі заклади відновлять з укриттями. Нині це пріоритет для фонду.

Ми співпрацюємо з Європейським Союзом, щоб забезпечити відбудову, обладнання пошкоджених або зруйнованих шкіл, тож діти зможуть якомога швидше повернутися до очного навчання, — каже речник ЮНІСЕФ в Україні Деміен Ранс.

До вересня 2023 планують відновити 84 школи, від цього матимуть користь 50 тис. дітей. Від початку повномасштабної війни допомогу від ЮНІСЕФ отримали щонайменше півтора мільйона дітей.

Раніше ми розповідали, що у київських школах встановлюватимуть відеонагляд.

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