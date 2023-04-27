Україна

84 школи до вересня 2023! Як UNICEF відбудовує навчальні заклади з бомбосховищами

Оксана Михайлова 27 Квітня 2023, 19:30
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