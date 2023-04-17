Для контролю території навколо: у київських школах встановлюватимуть відеонагляд

Школа — місце, де діти навчаються не лише основним наукам та законам природи. Насправді шкільний процес також навчає підлітків самостійності, соціалізації та дає життєві приклади, як правильно розв’язувати різні ситуації.

Та часто на території шкіл вчиняються відверто злочинні дії, не завжди з вини школярів. Тож будь-які батьки точно замислювалися, чи в безпеці їхня дитина під час освітнього процесу.

Тепер на території всіх столичних шкіл будуть встановлені системи відеонагляду, а за потреби це буде зроблено й усередині цих приміщень, — про це в ефірі телеканалу Київ повідомив директор КО Муніципальна охорона Сергій Чернишев, йдеться в повідомленні Укрінформ.

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За словами Чернишева, такий захід буде введено в дію для контролю над прилеглою до школи території.

— Система відеонагляду для облаштування будь-якого (навчального — ред.) закладу — це, як розумієте, доволі дорога річ. І це потребує певного фінансування. Ми зараз розробляємо таку загальну систему забезпечення (їх — ред.) відеонаглядом. Перш за все, йдеться про територію навколо навчального закладу, — пояснив він. Варто зазначити, що поки про відеонагляд йдеться саме у школах, бо дитячі садки перебувають під наглядом технічної охорони. У кожному навчальному закладі Києва наразі встановлена кнопка тривожного реагування. У разі спрацювання цієї кнопки туди виїжджають наші групи швидкого реагування і розбираються у ситуації, — каже Сергій Чернишев. Нововведення дасть можливість групі швидкого реагування ще в дорозі бачити картинку в реальному часі, що саме зараз відбувається у школі, куди її викликали. — Наш охоронець, який знаходиться у школі, в ідеалі теж буде бачити картинку, контролювати периметр і всередині школи ті процеси, які відбуваються, — заявив Чернишев.

Водночас камери, за словами директора КО Муніципальна охорона, не будуть встановлюватися всередині кожного шкільного класу. Також він запевнив, що на встановлення відеонагляду не будуть збиратися батьківські гроші, а виділятимуть кошти зі столичного бюджету.

Дуже б хотілося, (щоб це було — ред.) у цьому році, або, як мінімум, хоча б запустити цьогоріч кілька цих навчальних закладів у режимі пілотного проекту, щоб можна було відпрацювати алгоритми та отримати якийсь досвід.

Також він зазначив, що цілком можливою є співпраця з СКП Київтелесервіс для контролю інтернет-сервісів, якими користуються школярі та відвідувачі школи. Така дія направлена на те, щоб убезпечити дітей від небезпечного контенту.

А от що спільного та відмінного між нашими та закордонними школами, ми розповідали в нашому іншому матеріалі. Думками поділилися самі школярі.

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