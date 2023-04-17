Для контроля территории вокруг: в киевских школах будут устанавливать видеонаблюдение

Школа — место, где дети учатся не только основным наукам и законам природы. На самом деле школьный процесс также обучает подростков самостоятельности, социализации и дает жизненные примеры, как правильно решать различные ситуации.

Но часто на территории школ совершаются откровенно преступные действия, не всегда — по вине школьников. Любые родители точно задумывались, в безопасности ли их ребенок во время образовательного процесса.

Теперь на территории всех столичных школ будут установлены системы видеонаблюдения, а при необходимости это будет сделано и внутри этих помещений, — об этом в эфире телеканала Киев сообщил директор КО Муниципальная охрана Сергей Чернышев, говорится в сообщении Укринформ.

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Видеонаблюдение в школе

По словам Чернышева, такая мера будет введена в действие для контроля над прилегающей к школе территории.

— Система видеонаблюдения для устройства любого (учебного — ред.) заведения — это, как понимаете, довольно дорогая вещь. И это требует определенного финансирования. Мы сейчас разрабатываем такую общую систему обеспечения (их — ред.) видеонаблюдением. Прежде всего, речь идет о территории вокруг учебного заведения, — пояснил он.

Стоит отметить, что пока о видеонаблюдении идет речь именно в школах, потому что детские сады находятся под наблюдением технической охраны.

В каждом учебном заведении Киева установлена кнопка тревожного реагирования. В случае срабатывания этой кнопки, туда выезжают наши группы быстрого реагирования и разбираются в ситуации, — говорит Сергей Чернышев.

Нововведение позволит группе быстрого реагирования еще в пути видеть картинку в реальном времени, что сейчас происходит в школе, куда ее вызвали.

— Наш охранник, находящийся в школе, в идеале тоже будет видеть картинку, контролировать периметр и внутри школы происходящие процессы, — заявил Чернышев.

В то же время, камеры, по словам директора КО Муниципальная охрана, не будут устанавливаться внутри каждого школьного класса. Также он заверил, что на установку видеонаблюдения не будут собираться родительские деньги, а будут выделять средства из столичного бюджета.

Очень бы хотелось (чтобы это было — ред.) в этом году, или, как минимум, хотя бы запустить в этом году несколько этих учебных заведений в режиме пилотного проекта, чтобы можно было отработать алгоритмы и получить опыт.

Также он отметил, что вполне возможно сотрудничество с СКП Киевтелесервис для контроля интернет-сервисов, которыми пользуются школьники и посетители школы. Такое действие направлено на то, чтобы уберечь детей от опасного контента.

А вот что общего и отличного между нашими и зарубежными школами, мы рассказывали в нашем другом материале. Мыслями поделились сами школьники.

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