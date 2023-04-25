Україна

Онлайн-школа — це не зовсім школа. Зеленський висловився про українську освіту на тлі війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 12:00
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ЗСУ почали зачистку передової смуги на лівому березі Дніпра – Гуменюк
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