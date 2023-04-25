Післявоєнна освіта в Україні має відбуватися інакше, ніж було раніше. Діти мають бути психологічно спокійними та розвиватися у безпечному середовищі. До того ж суспільство потребує освітньої реформи та змін у програмі, яка досі чинна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас під час спілкування зі студентами Державного університету Житомирська політехніка.

На думку президента, Україні необхідні нові післявоєнні освітні програми, які сприятимуть спокійному і комфортному розвитку дітей.

— Діти мають отримувати позитивні емоції, любити школу. І тому онлайн-школа — це не зовсім школа, — каже Зеленський. — Мені здається, що діти хочуть спілкуватися.

Якщо серйозно: це складна психологічна прірва, дітям треба повернутися в суспільство.

Також президент зазначив, що перед українцями постане виклик: повернутися до нормального життя, яке було до повномасштабного вторгнення та пандемії Covid-19. Для цього, за його словами, потрібно розробляти програми адаптації.

— Можна користуватися досвідом інших держав, але все одно це буде експеримент для нашої держави, і ми мусимо його пройти.

А студенти, який виклик у студента? Будувати державу. Будувати для себе комфортну, проактивну, енергійну і безпечну (всі вже побачили, безпека — номер 1) державу, з якої не хочеться поїхати в інші держави.

Онлайн-школа — це не зовсім школа. Зеленський висловився про українську освіту на тлі війни / 4 Фотографії

Чи можливо соціалізувати дитину, якщо навчання проходить вдома, та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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