Онлайн-школа — це не зовсім школа. Зеленський висловився про українську освіту на тлі війни

Післявоєнна освіта в Україні має відбуватися інакше, ніж було раніше. Діти мають бути психологічно спокійними та розвиватися у безпечному середовищі. До того ж суспільство потребує освітньої реформи та змін у програмі, яка досі чинна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас під час спілкування зі студентами Державного університету Житомирська політехніка.
На думку президента, Україні необхідні нові післявоєнні освітні програми, які сприятимуть спокійному і комфортному розвитку дітей.
— Діти мають отримувати позитивні емоції, любити школу. І тому онлайн-школа — це не зовсім школа, — каже Зеленський. — Мені здається, що діти хочуть спілкуватися.
Якщо серйозно: це складна психологічна прірва, дітям треба повернутися в суспільство.
Якщо серйозно: це складна психологічна прірва, дітям треба повернутися в суспільство.
Також президент зазначив, що перед українцями постане виклик: повернутися до нормального життя, яке було до повномасштабного вторгнення та пандемії Covid-19. Для цього, за його словами, потрібно розробляти програми адаптації.
— Можна користуватися досвідом інших держав, але все одно це буде експеримент для нашої держави, і ми мусимо його пройти.
А студенти, який виклик у студента? Будувати державу. Будувати для себе комфортну, проактивну, енергійну і безпечну (всі вже побачили, безпека — номер 1) державу, з якої не хочеться поїхати в інші держави.
А студенти, який виклик у студента? Будувати державу. Будувати для себе комфортну, проактивну, енергійну і безпечну (всі вже побачили, безпека — номер 1) державу, з якої не хочеться поїхати в інші держави.
Чи можливо соціалізувати дитину, якщо навчання проходить вдома, та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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