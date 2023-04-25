Украина

Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны

Виктория Мельник, редактор сайта 25 апреля 2023, 12:00
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0:11:00
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра: що відомо
ВСУ начали зачистку передовой полосы на левом берегу Днепра – Гуменюк
Карта бойових дій в Україні
Армия россиян деградирует и упускает возможности наступления: карта боевых действий в Украине 25 апреля в режиме онлайн
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Наступление врага на нескольких направлениях и кража зерна: карта боевых действий в Украине 24 апреля
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