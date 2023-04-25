Послевоенное образование в Украине должно происходить иначе, чем раньше. Дети должны быть психологически спокойны и развиваться в безопасной среде. К тому же общество нуждается в образовательной реформе и изменениях в действующей программе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас во время общения со студентами Государственного университета Житомирской политехники.

По мнению президента, Украине необходимы новые послевоенные образовательные программы, способствующие спокойному и комфортному развитию детей.

— Дети должны получать положительные эмоции, любить школу. И потому онлайн-школа — это не совсем школа, — говорит Зеленский. — Мне кажется, что дети хотят общения.

Если серьезно: это сложная психологическая пропасть, детям нужно вернуться в общество.

Также президент отметил, что перед украинцами станет вызов: вернуться к нормальной жизни, которая была до полномасштабного вторжения и пандемии Covid-19. Для этого, по его словам, должны разрабатываться программы по адаптации.

— Можно использовать опыт других государств, но все равно это будет эксперимент для нашей страны, и мы должны его пройти.

А студенты, какой вызов для студентов? Строить страну. Строить для себя комфортную, проактивную, энергичную и безопасную (все уже увидели, безопасность — номер 1) страну, из которой не хочется уезжать в другие страны.

Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны / 4 Фотографии

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