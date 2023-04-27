84 школы до сентября 2023! Как UNICEF восстанавливает учебные заведения с бомбоубежищами

В Украине около восьми миллионов детей школьного возраста. Все они в определенной степени пострадали от войны России против Украины. Но ученики, чьи учебные заведения разбомбили, сегодня упускают шанс и на качественное образование. Читай, как UNICEF отстраивает школы с бомбоубежищами — новый проект.

Как UNICEF отстраивает школы с бомбоубежищами — новый проект

Детский фонд UNICEF задался целью максимально быстро отстроить школы, причем с надлежащими укрытиями, чтобы защитить детей от ракетных атак. Ирпень в Киевской области известен значительными разрушениями. Поэтому доноры активно приступили к работе еще в прошлом году.

Третий лицей Ирпеня пострадал больше всех учебных заведений города. По его территории было до полусотни попаданий. 10 из них по самой школе. От обстрелов полностью выгорела крыша.

В июне здесь побывали специалисты UNICEF, оценили фронт работ и составили смету, затем провели тендер. Восстановление школы стоит около €5 млн. Оборудование потянет еще на один. Все школы, за которые берется фонд, восстанавливают на средства Евросоюза.

Работают упорно, чтобы 1 сентября у школьников было где учиться. Укрытие будет площадью 600 м². Другая школа — №17, также была восстановлена UNICEF. В прошлом году в учебное заведение попало пять крупных снарядов.

Школы оборудуют укрытиями с системой очищения воды, пожарным щитком и бесперебойной подачей света. Устанавливают солнечные батареи и генераторы. Для каждого ребёнка приготовили даже пледы. В укрытии могут находиться до 180 человек.

Родители спокойны за детей, а учителя даже проводят занятия в укрытии. В общей сложности в школе два укрытия, второе в коридоре, окна заглушены бетонными блоками.

Чтобы все ученики получали полноценное образование, школа работает по сменам. Директор благодарен всем донорам за помощь в восстановлении.

Восстановление разрушенных школ

По данным Минобразования, из-за атак России пострадали более 3 тыс. украинских учебных заведений, миллионы школьников получают образование только онлайн. Таким детям и учителям UNICEF помогает с техникой — ноутбуками, планшетами, но цель — вернуть их к очной учебе.

Это возможно, если все заведения будут восстановлены с укрытиями. Сейчас это приоритет для фонда.

Мы сотрудничаем с Европейским Союзом, чтобы обеспечить восстановление, оборудование поврежденных или разрушенных школ, так что дети смогут как можно скорее вернуться к очной учебе, — говорит представитель ЮНИСЕФ в Украине Дэмиен Ранс.

К сентябрю 2023 планируют восстановить 84 школы, от этого будут иметь пользу 50 тыс. детей. С начала полномасштабной войны помощь от ЮНИСЕФ получили не менее полутора миллиона детей.

Ранее мы рассказывали, что в киевских школах будут устанавливать видеонаблюдение.

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