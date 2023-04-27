Навчай для України: як молоді педагоги йдуть працювати до сільських шкіл за новою програмою

Наразі триває набір у програму Навчай для України. Її учасники приходять у педагогіку з інших галузей.

Вони не вчителі, але вирішили прийти до школи. І не просто у школу, а в маленьку, сільську, щоб відпрацювати там щонайменше два роки. І дітям дати знання, і самим навчитися.

На програмі їм допомагають отримати необхідні знання. Керівники навчальних закладів кажуть, що для них це просто знахідка, адже молодь у школи йти не хоче, а кадрів бракує. А тут молоді, розумні й вмотивовані педагоги.

Мета програми Навчай для України — залучати молодь з різних галузей до роботи у школах маленьких населених пунктів. Тих, хто вже має вищу освіту, знає бездоганно якийсь із предметів шкільної програми, але досі не вчителював.

Для них це досвід, а для шкіл, особливо маленьких, сільських, можливість — отримати нове дихання. Ще п’ять років тому дослідження навчальних компетенцій PISA виявило, що в Україні учні із сіл відстають від міських на два з половиною роки.

Це вже триває декілька років поспіль. Бракує вчителів математики, англійської мови. На пенсію ідуть старші, молодь натомість не приходить, — говорить директорка Гребінківського ліцею Оксана Сілецька.

Директорка закладу каже: знайти хорошого і вмотивованого вчителя зараз складно. Хоч згідно з офіційною статистикою Міністерства освіта 93% педагогічних вакансій у школах заповнені, освітяни вже давно помітили небезпечну тенденцію.

Потреба величезна: іноді школи подають десять вакансій, які не заповнені. Це означає, що діти позбавлені доступу до освіти, — зазначає очільниця програми Навчай для України Оксана Матіяш.

Учасників ретельно відбирають та навчають. Також є можливість закінчити магістратуру в університеті імені Бориса Грінченка. Участь уже взяли понад 30 шкіл та 50 молодих людей, які прагнуть змінювати освіту.

Після двох років вчителювання учасники мають вибір: або залишитися у школі, або піти.

Та відсутність педагогів не єдина проблема, з якою можуть зіштовхнутись українські школярі. Читай, як стрес та переїзди можуть впливати на успішність дитини у школі.

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