Стрес — ворог навчання, або чому в школярів може впасти успішність після повернення з-за кордону

Тисячі родин з дітьми, які виїхали на початку повномасштабної війни, вже повернулись додому з різних причин. А ще більше планують це зробити найближчим часом або тоді, коли ситуація в країні стабілізується.

Разом з радістю від почуття дому можуть виникнути й проблеми. Наприклад, школярі в період адаптації можуть помічати зниження успішності.

Психологи одностайно кажуть, що панікувати в такому разі не варто. А що ж робити з цим — розібралось видання УП.Життя.

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Дитяча сімейна психологиня Катерина Гольцберг пояснює, що переїзд — це завжди стрес. А під час війни й поготів. Тому через внутрішню тривогу когнітивні здібності страждають як у дорослих, так і в дітей.

Натомість повноцінно та ефективно навчатись можна лише у стані спокою. А напруженість, стрес та роздратованість — вороги освітнього процесу.

Що робити батькам

По-перше, варто пам’ятати, що суб’єктивні думки батьків щодо успішності своєї дитини у школі можуть не відповідати дійсності.

Є певні вимоги та стандарти освітньої програми для кожного класу, відповідність яким можна перевірити завдяки так званому зрізу знань.

Тобто дитина має написати тест, результати якого покажуть, чи дійсно є потреба надолужувати програму та додатково займатись зі школярем(-кою). Провести таку “контрольну” можуть допомогти вчителі.

По-друге, навіть, якщо успішність дитини справді знизилась, не варто одразу перенавантажувати сина чи доньку репетиторами чи позакласними заняттями. Кожній людині після переїзду потрібен час на адаптацію.

Тож психологиня радить батькам дбати про комфорт своєї дитини: якісний вчасний сон, повноцінний відпочинок, різноманітний раціон, сталий режим дня тощо. Так поступово когнітивні здібності відновляться.

По-третє, засновниця психологічного центру Ірина Королець зауважує, що батькам потрібно співпрацювати з вчителями дитини. Адже саме викладач має сприяти безпечній та комфортній атмосфері під час занять та знаходити індивідуальний підхід до учнів.

Є й ті школярі, які після отримання іноземного диплома, хочуть повернутись додому та продовжити навчання в Україні. Читай, як після закінчення школи за кордоном вступати в українські ВНЗ.

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