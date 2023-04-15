Батьківство

Стрес — ворог навчання, або чому в школярів може впасти успішність після повернення з-за кордону

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 18:30
Упала успішність у школі після повернення з-за кордону - що робити
Фото: Pexels

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