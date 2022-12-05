Lifestyle

Надолуження програми та забуття рідної мови — освітні проблеми українських дітей за кордоном

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 05 Грудня 2022, 08:00

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Освітні проблеми українських дітей за кордоном

Надолуження програми та забуття рідної мови — освітні проблеми українських дітей за кордоном
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