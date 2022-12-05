Надолуження програми та забуття рідної мови — освітні проблеми українських дітей за кордоном

Півмільйона українських школярів нині за кордоном. Утім понад 80% з них планують повернутись додому після перемоги.

Наразі навчання для українських біженців відбувається двома способами: дистанційно з дому або ж у школах тих країн, куди вони виїхали.

Однак освітяни переконані, що після повернення в Україну діти зіштовхнуться з низкою проблем, які не так легко буде надолужити.

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Для дітей українська мова була мовою освітнього процесу. І зараз цей зв’язок перервано. Українська мова буде в пасиві.

Після того, як українські діти повернуться в Україну, треба буде це пасивне володіння мовою переводити в активне використання, — вважає експертка Ольга Шевчук-Клюжева.

Окрім цього, неабиякий відтинок навчальної програми українським учням доведеться надолужувати й з історії України чи української літератури.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пропонує низку заходів для бодай часткового розв’язання проблем з освітою для дітей за кордоном:

Організувати дистанційні уроки з української мови, літератури та історії України у позаурочний час для учнів, які навчаються очно у школах країни перебування. Укласти міждержавні угоди, які зафіксують, що якщо дитина зарахована і навчається в українській школі дистанційно, то вона не зобов’язана відвідувати місцевий заклад освіти. Напрацювати механізм узгодження оцінок в іноземних школах з українською системою оцінювання.

Освітній омбудсмен наголошує, що труднощів з надолужуванням українським учням та вчителям не уникнути. Тож в Міністерстві освіти вже напрацьовують алгоритм, як діяти після повернення українських школярів у рідні школи.

Успішність людини вимірюється не лише шкільними знаннями базових предметів. Саме тому в Україні створили проект Навички для успішного життя для школярів. Читай, про що він та як до нього долучитись.

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