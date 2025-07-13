“Путін вже розбомбив твій будинок?” З якими труднощами стикаються учні за кордоном

Освітні втрати в Україні поки важко підрахувати й повністю усвідомити. Багато дітей були вимушені поїхати за кордон, а хтось перебуває в окупації. Навчання дітей, що залишилися вдома, ускладнене обстрілами та іншими викликами.

Видання Sestry зробило великий аналіз, що саме сталося з українською школою, як адаптується молодь за кордоном та чи загрожує дітям у майбутньому освітній розрив.

Як діти оцінюють досвід навчання у Польщі

14-річна Настя з Харкова приїхала з мамою до Варшави, але паралельно навчається і в українській школі. Мріє вступити до хорошого ліцею або технікуму у Польщі. Школа у новій країні їй подобається, хоч і сумує за подругами з рідного міста.

Її нові однокласники дуже милі, вчитель теж підтримує Настю. Вже знайшла подруг у Польщі, але продовжує спілкування з харківськими однолітками. Повного розуміння не має ні з польськими, ні українськими дітьми. Тож через це трохи сумує.

— Якось я заснула в автобусі — прокинулася одна. Але водій був дуже милим і відвіз мене назад, не помітивши, що не всі вийшли. Вчителька дуже засмутилася, що не порахувала мене. Але це був лиш один такий випадок. Загалом усі дуже добрі.

В її школі збирали гроші на піаніно для талановитої переселенки з України, а потім на віолончель для дівчинки, чий будинок було зруйновано.

Тепер я вже не вирізняюся — ніхто не пам’ятає, що я з України. Мабуть, ми залишимося в Польщі навіть коли закінчиться війна, — нам нема куди повертатися.

На противагу досвіду Насті своїм баченням ділиться підліток Андрій з Києва. Йому важко знайти друзів у новій школі, каже, що хоче додому. У польській школі зіштовхнувся з випадком булінгу:

— Діти в цьому віці можуть бути жорстокими. Вони часто запитували Андрія, чи Путін уже розбомбив його будинок у Києві. Андрій був дуже засмучений переїздом до Польщі, сумував за домівкою. Я поговорила про цей випадок з учителем, і дурні кепкування припинилися, — розповідає мама Олена.

Андрій мріє про повернення додому, але мама про це не думає. Говорить, що їй важко залишатися у Києві навіть на кілька днів через постійні тривоги й спуски в укриття.

Як впливає на знання “пунктирна” освіта

Дослідження PISA-2022 проаналізувало вплив війни та пандемії на знання дітей в Україні: 15-річні школярі набрали на 38 балів з читання менше у порівнянні з 2018 роком. Лише 59% мають базовий рівень, а 29% — рівень 3 або вище (тестові бали PISA на рівні 5 або 6 вважаються ознакою високої успішності).

За даними Державної служби якості освіти України, у 2022-2023 навчальному році 30% учнів не мали постійного доступу до навчання. У південних регіонах ця цифра становила 40%. ‍

Українські школярі відстають від однолітків з країн організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) на 2,5 роки за стандартами читання PISA, — йдеться у дослідженні.

Випускники шкіл мають навчальний рівень дев’ятикласників, а вступники до профтехучилищ — рівень сьомого класу. Різниця у знаннях між жителями міст та селищ може сягати 4-4,5 року.

Скільки дітей за кордоном не навчається

Представники управління верховного комісара ООН у справах біженців стверджують, що поки ніхто не може точно сказати, скільки українських учнів перебувають поза освітою в країнах ЄС.

З 1,4 мільйона дітей шкільного віку за кордоном у 2023-2024 роках не відвідували місцеві школи 600 тисяч учнів.

Діти не навчаються, адже батьки сподіваються повернутися додому. Своєрідним тягарем є мовний бар’єр, додаткові заняття, проблеми зі вступом до школи, страх втратити рік (дитина з 4 класу української школи має піти в 3 клас польської).

Статус цих 600 тисяч дітей невідомий: частина навчається онлайн, частина — ніде‍. Проте з кожним роком дедалі більше дітей починають навчатися в місцевій школі країни, де вони перебувають.

За останніми даними, 360 тисяч дітей зареєстровано в українській онлайн-системі з-за кордону. Більшість здобуває освіту у двох країнах одночасно. Але неможливо підтвердити, чи всі діти, зареєстровані онлайн, дійсно відвідують заняття.

Частина з них технічно зареєстрована в системі, але не бере активної участі в освіті та не відвідують заняття.

Чому зменшується кількість учнів та вчителів в українській освіті

У 2021–2022 навчальному році в Україні навчалося 4 230 358 учнів. У 2024–2025 навчальному році кількість школярів зменшилася до 3 743 022. ‍Тобто освіта втратила 11% учнів за три роки.

Серед можливих причин виїзд за кордон, внутрішнє переміщення і перебування дітей на тимчасово окупованих територіях. Інститут аналітики освіти в Україні зазначає, що, окрім учнів, понад 54 тисячі вчителів також вибули із системи освіти через війну.

За кордоном перебувають сім тисяч вчителів, з них 1764 — у Польщі. Ймовірно, вони продовжують дистанційну роботу в українських школах.

3 500 українських учителів подали заявки на працевлаштування в Польщі, повідомляв у 2022 році міністр освіти Пржемислав Чарнек. У програмах з підтвердження дипломів, які проводить фонд Care Polska, беруть участь 1 800 осіб.

Чи загрожує молоді освітній розрив

Доступ до освіти неоднаковий в усіх українських дітей: учні за кордоном мають можливість навчатися повноцінно, школярі в Україні здобувають освіту з низкою проблем, а діти на ТОТ взагалі відірвані від нормального навчання.

На думку польських експертів, це може призвести до розчарування у майбутньому. Адже якщо для випускників українських шкіл будуть створені міжнародні або європейські освітні програми, є ймовірність, що пріоритет отримають ті учні, які мають освіту за кордоном.

Є побоювання, що поділ між тими групами, які в Україні обмежені у можливостях, і тими, хто мав доступ до якіснішої підтримки, зростатиме. У майбутньому це потенційно ускладнить формування єдиного суспільства.

Проте краще будь-яка освіта, ніж ніякої. На думку Агнєшки Косович з Польського міграційного форуму, відмова від відвідування шкіл за кордоном може сприяти виникненню наркогруп, проституції та інших негативних явищ.

— За таких умов можуть народжуватися екстремізм, насильство, соціальні девіації, крадійські банди — усе те, чого ми не хочемо мати.

Також читай, скільки робочих рук приблизно може втратити Україна через міграцію дітей за кордон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!