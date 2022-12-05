Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей

Полмиллиона украинских школьников сейчас за границей. Впрочем, более 80% из них планируют вернуться домой после победы.

Сейчас обучение для украинских беженцев происходит двумя способами: дистанционно из дома или в школах тех стран, куда они уехали.

Однако педагоги убеждены, что по возвращении в Украину дети столкнутся с рядом проблем, которые не так легко будет наверстать.

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Для детей украинский язык был языком образовательного процесса. И сейчас эта связь прервана. Украинский язык будет в пассиве.

После того, как украинские дети вернутся в Украину, нужно будет это пассивное владение языком переводить в активное использование, — считает эксперт Ольга Шевчук-Клюжева.

Кроме этого, незаурядный отрезок учебной программы украинским ученикам придется наверстывать и по истории Украины или украинской литературе.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает ряд мер хотя бы для частичного решения проблем с образованием для детей за рубежом:

Организовать дистанционные уроки по украинскому языку, литературе и истории Украины во внеурочное время для учащихся, которые учатся очно в школах страны пребывания. Заключить межгосударственные соглашения, которые зафиксируют, что если ребенок зачислен и учится в украинской школе дистанционно, то он не обязан посещать местное учебное заведение. Разработать механизм согласования оценок в иностранных школах с украинской системой оценивания.

Образовательный омбудсмен отмечает, что трудностей с навёрстыванием украинским ученикам и учителям не избежать. Так что в Министерстве образования уже нарабатывают алгоритм, как действовать после возвращения украинских школьников в родные школы.

Успешность человека измеряется не только лишь школьными знаниями базовых предметов. Именно поэтому в Украине создали проект Навыки для успешной жизни для школьников. Читай, о чем он и как к нему приобщиться.

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