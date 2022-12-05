Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей

Полмиллиона украинских школьников сейчас за границей. Впрочем, более 80% из них планируют вернуться домой после победы.
Сейчас обучение для украинских беженцев происходит двумя способами: дистанционно из дома или в школах тех стран, куда они уехали.
Однако педагоги убеждены, что по возвращении в Украину дети столкнутся с рядом проблем, которые не так легко будет наверстать.
Для детей украинский язык был языком образовательного процесса. И сейчас эта связь прервана. Украинский язык будет в пассиве.
Для детей украинский язык был языком образовательного процесса. И сейчас эта связь прервана. Украинский язык будет в пассиве.
После того, как украинские дети вернутся в Украину, нужно будет это пассивное владение языком переводить в активное использование, — считает эксперт Ольга Шевчук-Клюжева.
Кроме этого, незаурядный отрезок учебной программы украинским ученикам придется наверстывать и по истории Украины или украинской литературе.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предлагает ряд мер хотя бы для частичного решения проблем с образованием для детей за рубежом:
Образовательный омбудсмен отмечает, что трудностей с навёрстыванием украинским ученикам и учителям не избежать. Так что в Министерстве образования уже нарабатывают алгоритм, как действовать после возвращения украинских школьников в родные школы.
Успешность человека измеряется не только лишь школьными знаниями базовых предметов. Именно поэтому в Украине создали проект Навыки для успешной жизни для школьников. Читай, о чем он и как к нему приобщиться.
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