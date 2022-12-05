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Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 05 декабря 2022, 08:00

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