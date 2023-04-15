Родительство

Стресс — враг обучения, или почему у школьников может упасть успеваемость по возвращении из-за границы

Елена Яковлева, редактор сайта 15 апреля 2023, 18:30
Упала успішність у школі після повернення з-за кордону - що робити
Фото: Pexels

Больше новостей
Чим мити тіло при алергії
Чтобы не было никаких “пчих”: чем мыть тело при аллергии
Євробачення
Зазвучат украинские голоса! Кто из звезд выступит в полуфиналах и в фан-зоне Евровидения-2023
Пять причин сказать нет своему партнеру
Не стесняйся отказывать в сексе: пять причин сказать “нет” своему партнеру
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я делаю это от души — в Запорожье бойцы ТрО расписали пасхальные яйца для деток из реабилитационного центра
Смотреть больше

Материалы по теме

Пять причин сказать нет своему партнеру
Не стесняйся отказывать в сексе: пять причин сказать “нет” своему партнеру
Как помочь человеку с приступом агрессии
“Близкий человек агрессивно ведет себя: бросается, бьется, кричит… Как помочь и что делать?”
Вибухи в Херсоні 15 квітня: росіяни обстріляли Херсонську область
Накануне Пасхи безжалостно убили маму и дочь — подробности российской атаки на Херсон сегодня
Наша планета
Вызовы глобального потепления: как война усугубляет экологический кризис и что ты можешь сделать для его преодоления

Видео
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру

Я делаю это от души — в Запорожье бойцы ТрО расписали пасхальные яйца для деток из реабилитационного центра
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Он все понял… После известия о смерти хозяина пса парализовало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Когда ждать украинского контрнаступления, удастся ли ВСУ удержать Бахмут? Прогноз Грабского и Гетмана
0:03:30
Вкусности для ВСУ
Паски и колбаски. На Прикарпатье готовят вкуснятину для бойцов
0:04:32
Операции для ВСУ
100 бесплатных операций на глаза за 3 месяца! Помоги защитникам вернуть зрение
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Россияне атакуют на востоке и обороняются на юге: карта боевых действий в Украине 15 апреля в режиме онлайн
0:08:34
Россияне в Бахмуте
Продолжают “замыливать” глаза: как россияне бездумно выдают свои позиции
0:04:10
Херсон
Полсотни обстрелов в день, но кофейни открыты. Как живет Херсон “в шаге” от россиян
0:12:53
Казнь военного
Снимали, чтобы отчитаться командованию? Что известно про казнь украинского военного и как накажут виновных
0:03:21
шелтер
Проект Ко-Хати: как в Ивано-Франковске обустраивают жилье для переселенцев
Больше видео
церква
Читать дальше
Богослужение будет, но какое? Как будут работать храмы Киева на Пасху
Как помочь человеку с приступом агрессии
Читать дальше
“Близкий человек агрессивно ведет себя: бросается, бьется, кричит… Как помочь и что делать?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь