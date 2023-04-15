Стресс — враг обучения, или почему у школьников может упасть успеваемость по возвращении из-за границы

Тысячи семей с детьми, выехавшими в начале полномасштабной войны, уже вернулись домой по разным причинам. А еще больше планируют это сделать в ближайшее время или когда ситуация в стране стабилизируется.

Наряду с радостью от чувства дома могут возникнуть и проблемы. К примеру, школьники в период адаптации могут замечать снижение успеваемости.

Психологи единодушно говорят, что паниковать в таком случае не стоит. А что делать с этим — разобралось издание УП.Жизнь.

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Детский семейный психолог Екатерина Гольцберг объясняет, что переезд — это всегда стресс. А во время войны и подавно. Поэтому из-за внутренней тревоги когнитивные способности страдают как у взрослых, так и у детей.

В то же время полноценно и эффективно учиться можно только в состоянии покоя. А напряженность, стресс и раздражение — враги образовательного процесса.

Что делать родителям

Во-первых, следует помнить, что субъективные мысли родителей относительно успешности своего ребенка в школе могут не соответствовать действительности.

Есть определенные требования и стандарты образовательной программы для каждого класса, соответствие которым можно проверить благодаря так называемому срезу знаний.

То есть ребенок должен написать тест, результаты которого покажут, действительно ли есть необходимость наверстывать программу и дополнительно заниматься со школьником. Провести такую “контрольную” могут помочь учителя.

Во-вторых, даже если успешность ребенка действительно снизилась, не стоит сразу перегружать сына или дочь репетиторами или внеклассными занятиями. Каждому человеку после переезда нужно время на адаптацию.

Поэтому психолог советует родителям заботиться о комфорте своего ребенка: качественный сон, полноценный отдых, разнообразный рацион, постоянный режим дня и т.д. Так постепенно когнитивные способности восстановятся.

В-третьих, основательница психологического центра Ирина Королец отмечает, что родителям нужно сотрудничать с учителями ребенка. Ведь именно преподаватель должен способствовать безопасной и комфортной атмосфере во время занятий и находить индивидуальный подход к ученикам.

Есть и те школьники, которые после получения иностранного диплома хотят вернуться домой и продолжить обучение в Украине. Читай, как после окончания школы за границей поступать в украинские ВУЗы.

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