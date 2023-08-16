Школа в метро та договори про спільні укриття: яким буде навчання в Україні цього року

За кілька тижнів — новий навчальний рік. Більшість батьків, попри війну, дуже хочуть, щоб діти навчались очно або, як мінімум — змішано.

Кілька років Covid-19 і велика війна довели важливість живого спілкування і викладання. Тож більшість регіонів вийдуть на офлайн навчання, але все залежатиме від кількох факторів, головний, зокрема — безпека.

Як навчатимуться діти в різних регіонах країни — розповідаємо у матеріалі.

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Повністю офлайн або змішана форма навчання — такий формат рекомендує МОН для цього навчального року.

Звісно, опиратися треба на кілька факторів: чи є у школі укриття, чи дозволяє безпекова ситуація в регіоні та якщо так вирішила військова адміністрація — саме цей орган ухвалює остаточне рішення під час воєнного стану.

Яке буде навчання в Києві та області

У Києві націлені виводити дітей на офлайн навчання. Більшість шкіл мають укриття, але роботи ще тривають.

Школярів області до цього також готують: аби діти колись окупованих територій якнайшвидше забули пережити жах, школи обладнують до нового навчального року у воєнних реаліях.

Захід країни: форма навчання 2023-2024

В Івано-Франківську та області всі навчатимуться офлайн, а хто немає укриттів, підписує угоди з ОСББ чи іншими закладами, де вони є.

Під час тривоги учнів відводитимуть у підвали, на вікна вже встановлюють залізний захист від уламків у випадку небезпеки, а сам навчальний процес планують робити у дві зміни.

Як вчитимуться у Харкові та області

Значно складніше організувати навчання в областях, які знаходяться дуже близько до кордону з Росією. Тут часті обстріли, але у Харкові близько 20% школярів все одно прагнуть повернутися до навчання за партами.

Зі 184 шкіл 126 — мають укриття. Половина з них дуже добре облаштована, батьки навіть організували пічки, якими можна нагріти сховище, використовуючи дрова.

Однак школи на очне навчання все одно не відчинять: хоч Рада оборони Харкова й зняла заборону на навчання в закладах освіти, однак висунула значно жорсткіші вимоги до укриттів. Це мають бути міцні бомбосховища або ж протирадіаційні укриття — в жодній школі таких немає.

Найпростіші ж — не отримають дозволу, — пояснює директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко.

Всім вимогам відповідає лише… метрополітен. Тож класи доведеться облаштовувати там, бо за парти цього року мають сісти понад сім тисяч першокласників та учні других класів. На це мають дати згоду батьки.

Саме бажання батьків, дозвіл ОВА та наявність укриттів можуть стати можливістю для очного навчання навіть у прифронтових областях. Для цього прагнуть спростити перехід з однієї школи в іншу.

Однак разом з тим, дистанційного навчання точно не уникнути, оскільки до укриттів по всій Україні зможуть піти лише 65% школярів.

Як до нового навчального року готується Одеса, ми розповідали в іншому матеріалі.

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