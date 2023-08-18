За два тижні вже прийде осінь, а 1 вересня школярі, студенти та освітяни вирушать до навчальних закладів — де це буде в очному форматі.

Чи порадує нас осінь теплими мотивами? Розповідаємо, якою буде погода 1 вересня в різних регіонах України.

Погода у Києві 1 вересня 2023

У столиці України перший день осені видасться досить теплим, як повідомляють синоптики.

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За прогнозами, у Києві 1 вересня температура повітря досягне від +20ºС до +27ºС.

Опадів не передбачається, але можлива невелика хмарність.

Погода 1 вересня на Заході країни

На Заході країни 1 вересня буде комфортним і навіть прохолодним. Зокрема, у Львові очікується +23ºС удень ат +12ºС вночі. Також синоптики передають про ймовірні опади та хмарність 1 вересня 2023 у Львові.

Схожа ситуація буде у Тернополі, Івано-Франківську, Рівному та Луцьку.

Погода на Півночі країни 1 вересня 2023

На Півночі України 1 вересня 2023 року можливо будуть опади. У Чернігові очікується температура повітря +23ºС вдень та +12ºС вночі, опадів не передбачається, але небо буде хмарним.

В Житомирі очікуються опади. Температура повітря вдень сягне до +24ºС.

Якою буде погода 1 вересня 2023: прогноз по регіонах України / 2 Фотографії

Погода 1 вересня: Схід України

У Харкові 1 вересня буде тепло, без опадів, але хмарно. На Донеччині та Луганщині буде ясно, без опадів.

Погода на Півдні 1 вересня

В Одесі 1 вересня буде хмарно, але без опадів. Вдень стовпчик термометра підійметься до позначки +27ºС, а вночі опуститься лише до +20ºС.

У Херсоні та Миколаєві погода також буде чудовою: тепло, без опадів. Температура коливатиметься від +27ºС вдень до +16ºС вночі.

Дніпро та Запоріжжя 1 вересня також зустрінуть з теплом: небо буде хмарним, але обійдеться без опадів.

Якою буде погода 1 вересня 2023: прогноз по регіонах України / 5 Фотографій

Що подарувати першокласнику на свято 1 вересня, ми розповідали тобі раніше.

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