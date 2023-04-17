Дожди закончатся, и потеплеет до +20? Синоптик дал прогноз погоды на неделю после Пасхи

Уже прошла половина весны, а украинцы до сих пор видят за окном дожди чаще, чем солнечную погоду. Говорят, что после Пасхи приходит настоящее весеннее тепло. Праздник прошел — поэтому перейдем к прогнозу.

Какой погоды ожидать украинцам на этой неделе, рассказал кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на 17-23 апреля: чего ожидать

Игорь Кибальчич рассказывает, что очередной дождливый период стоит ожидать на этой неделе жителям большинства областей. Синоптик отмечает, что под влиянием антициклона, который на этой неделе будет над Средней Азией и Казахстаном, в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки.

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Как следствие, в Украину снова начнут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона.

Это будет способствовать возвращению дождей в большинство областей страны, местами они будут сопровождаться грозами и шквалистым ветром.

Прогноз погоды на понедельник, 17 апреля

В этот день на территории страны ожидается облачная погода, без осадков. Только на западе Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Относительно температуры — ночью стоит ожидать +3…+8, днем +11…+16, в Крыму +16…+21, — отмечает синоптик.

Ветер восточный, 7 — 12 м/с, утром и днем в юго-восточной части Украины возможны порывы до 15 — 20 м/с. На акватории Азовского моря ожидается шторм.

Прогноз погоды на вторник, 18 апреля

По словам Игоря Кибальчича, во вторник небольшой дождь пройдет в Одесской области, а также в Крыму и в западной части страны. Температура воздуха ночью составит +3…+8, днем +11…+16, в южных областях и Крыму +15…+20. Ветер восточный, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоды на среду, 19 апреля

Как рассказывает синоптик, 19 апреля стоит ожидать дождей в южных и западных областях, днем осадки распространятся и на восточные и центральные области Украины.

В Крыму и Приазовье будут грозы, местами возможен град. Ветер восточный, 7 — 12 м/с. В этот день температура воздуха ночью будет +4…+9, а днем прогреется до +12…+17.

Прогноз погоды на четверг, 20 апреля

Синоптик отмечает, что в этот день стоит ожидать облачную и неустойчивую погоду. Днем в Крыму и большей части южных областей страны пройдут сильные дожди. Без существенных осадков будет только в северных областях и Полесье.

Что касается температуры, в четверг украинцам стоит ожидать +4…+9 градусов тепла ночью и +12…+17 днем, местами даже до +20. Ветер восточный / северо-восточный, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоды на пятницу, 21 апреля

В пятницу в Украине сохранится дождливая погода, а именно в южных, центральных, восточных, днем также в западных областях. Осадков не ожидается только на севере страны, а также на Полесье.

Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов тепла, а днем поднимется до +12…+17. Ветер преимущественно северо-восточный, 7 — 12 м/с.

Прогноз погоды на субботу, 22 апреля

По словам Игоря Кибальчича, в субботу дожди ожидаются в южных и восточных областях Украины. На остальных территориях под влиянием молодого антициклона осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8, днем +12…+17. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 апреля

Игорь Кибальчич отмечает, что в этот день по всей территории страны, за исключением Крыма, ожидается сухая и малооблачная погода.

Ночью воздух остынет до +2…+7. Но волноваться не стоит, днем он прогреется до +15…+20. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

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