Дожди закончатся, и потеплеет до +20? Синоптик дал прогноз погоды на неделю после Пасхи

Диана Просяник, практикант сайта 17 апреля 2023, 17:00
Погода в Украине на 17-23 апреля
Фото: Unsplash

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